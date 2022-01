Redmi Note 11: sarà lui il mediogamma da battere

Xiaomi si sta preparando per lanciare la sua serie Redmi Note 11 nei mercati internazionali il prossimo 26 gennaio. La gamma non è nuova per i clienti cinesi, dopotutto, l'azienda ha svelato la stessa nel paese alcuni mesi fa.

Redmi Note 11: facciamo il punto

Ora l'OEM cinese si sta preparando per togliere i veli ai suddetti dispositivi per il mercato globale. Scopriamo che il Redmi Note 11 si è mostrato online rivelando alcune delle sue specifiche. I dettagli trapelati includevano i rendering del design dello smartphone e le sue specifiche chiave. A differenza delle precedenti speculazioni che suggerivano la presenza del SoC Helio G96, sembra che questa variante conterrà il SoC Snapdragon 680.

Specifiche tecniche

Il Redmi Note 11 arriverà come il sequel perfetto per il Redmi Note 10 vanilla. Dopotutto, il modello dell'anno scorso aveva il SoC Qualcomm Snapdragon 678. Questo chipset è scomparso insieme allo smartphone durante la crisi dell'industria dei semiconduttori. Ora, entrambi saranno sostituiti con il nuovo smartphone e il SoC Snapdragon 680. Per chi non lo sapesse, questo processore utilizza la più elaborata architettura a 6 nm ed è stato presentato da Qualcomm l'anno scorso. La GPU è l'Adreno 619 che può essere trovata anche su chipset come Snapdragon 730 e 732G.

Sarà inoltre dotato di un display AMOLED Full HD+ da 6,4 pollici. Questa volta, la compagnia userà la tecnologia AMOLED e la frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Questa era una delle caratteristiche mancanti nel modello dell'anno scorso. Il pannello verrà fornito con un foro centrato per lo snapper selfie da 13 MP. Spostandoci sul retro, troveremo una configurazione Quad Camera. Lo snapper principale, come confermato dai render trapelati, sarà un'unità da 50 MP. Il dispositivo sarà inoltre dotato di uno snapper ultrawide da 8 MP, un sensore di profondità da 2 MP e un macro da 2 MP.

Secondo il tipster Yogesh Brar, il telefono conterrà anche una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33 W. In termini di software, eseguirà Android 11 con MIUI 13 in esecuzione. Questa è probabilmente la principale delusione del dispositivo. A quanto pare, Xiaomi non ha trovato abbastanza tempo per svelare questi smartphone con Android 12. Ci aspettiamo che questo aggiornamento arrivi nei prossimi mesi dopo il lancio.

Il modello base includerà 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Per fortuna, questa variante disporrà di uno slot per schede micro SD per un'ulteriore espansione della memoria. Ci aspettiamo anche altoparlanti stereo su questo dispositivo, magari con supporto di JBL, come abbiamo visto per le varianti cinesi.