Conviene comprare il nuovo Redmi Note 11 Pro 4G?

Le specifiche complete del nuovo midrange Redmi Note 11 Pro 4G sono state rivelate prima del suo presunto lancio, che si dice avverrà il prossimo 26 gennaio. Di fatto, Redmi, il sub brand di Xiaomi, è pronto per svelare la serie Note 11 nei mercati globali.

Redmi Note 11 Pro 4G: cosa sappiamo?

La presentazione è prevista per il 26 gennaio e ci si aspetta di vedere fino a cinque modelli: il Note 11, il Note 11S, il Note 11 Pro 4G, il Note 11 Pro 5G e il Note 11 Pro+ 5G. Ora, le specifiche per il modello Pro con modem LTE 11 sono trapelate in rete dal famoso tipster Yogesh Brar.

È interessante notare che il suddetto prodotto ha una scheda tecnica simile a quella del Note 11 5G, con l'unica differenza che risiede nel SoC presente all'interno (e nel modem, ovviamente).

Il Redmi Note 11 Pro 4G verrà fornito con un pannello AMOLED Full-HD+ da 6,6 pollici. Sarà un pannello con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il telefono sarà dotato di un obiettivo quad-camera. Avrà un obiettivo primario da 108 MP, un sensore secondario da 8 MP e due sensori da 2 MP. Anteriormente, il telefono avrà uno snapper selfie da 16 MP.

Sotto il cofano, sarà alimentato dal SoC Helio G96 di MediaTek. Sarà abbinato a 6 GB, 8 GB di RAM LPDDR4X e 64 GB e 128 GB di memoria interna UFS 2.2. Conterrà una batteria da 5.000 mAh in grado di supportare la tecnologia di ricarica rapida da 67 W. Per quanto riguarda il software, lo smartphone funzionerà con l'ultima MIUI 13 in aggiunta al sistema operativo Android 11.

Nelle notizie correlate, suo fratello, il Note 11 Pro 5G sarà caratterizzato dallo stesso display e ospiterà la stessa batteria. Tuttavia, sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 690. Sarà caratterizzato da un sistema a tripla lente con sensore principale 108 Megapixel coadiuvato da una lente da 8 Mega e da un tele da 2 MPX al seguito.