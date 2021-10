Redmi Note 11 Pro e Pro+: saranno dei cameraphone

Redmi Note 11 Pro/Pro+ sfoggeranno una fotocamera principale da ben 108 megapixel. A dirlo è la stessa azienda co una serie di nuove indiscrezioni emerse in rete.

Redmi Note 11 Pro Series: mediogamma con carattere

Giovedì prossimo, il sub brand di Xiaomi annuncerà la serie di smartphone Redmi Note 11 in Cina. La gamma includerà tre modelli come: il Note 11, il Note 11 Pro e il Note 11 Pro+. Un nuovo teaser rilasciato dal marchio rivela che il modello premium vanterà un sensore fotografico principale da ben 108 megapixel.

Uno sguardo più da vicino all'immagine mostrata di seguito suggerisce che lo smartphone della serie Redmi Note 11 presenterà un sistema a tripla lente caratterizzato da un sistema con main camera da 108 MPX. Si dice che il Note 11 vanilla sia dotato di un sistema a doppia ottica così ripartita: 50 megapixel + 2 megapixel, mentre Note 11 Pro e Pro+ saranno dotati di un sensore primium da 108 Mega. Oltre a ciò, si può dire, sulla base di recenti rapporti, che il Note 11 Pro sfoggerà un pannello AMOLED con un foro posizionato centralmente. È probabile che supporti una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Il chip Dimensity 920 alimenterà il dispositivo con un massimo di 8 GB di RAM. È probabile che ospiti una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W. Non mancherà, ovviamente, una fotocamera ultrawide da 8 megapixel e un sensore di profondità da 2 Mpx. Per i selfie, potrebbe essere dotato di una snapper frontale da 16 megapixel.

Le speculazioni sono diffuse sul fatto che Note 11 Pro+ sarà dotato delle stesse specifiche di Note 11 Pro. Tuttavia, potrebbe presentare un chip Dimensity 1200 più potente sotto la scocca e una tecnologia di ricarica da 120 W più veloce di quella vista sugli ultimi flagship del marchio.