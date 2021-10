Redmi Note 11: si ricaricherà più velocemente dei flagship

Xiaomi ha appena confermato che la gamma Redmi Note 11 introdurrà il supporto alla ricarica rapida da 120W. Sì, questa è una tecnologia più veloce di quella vista sugli attuali top di gamma Android e iOS.

Redmi Note 11: arriva la fast charge da 120W

Xiaomi presenterà i telefoni Redmi Note 11 giovedì prossimo 28 ottobre e oggi ha confermato un'altra caratteristica intrigante della gamma. Secondo la sua pagina Weibo ufficiale, la serie Note 11 presenterà il supporto per la ricarica rapida da 120 W, una novità per i terminali di fascia media.

La conferma arriva due settimane dopo che il noto informatore Digital Chat Station ha rivelato la stessa cosa. Tali velocità di ricarica rappresenteranno un enorme miglioramento rispetto alla serie Note 10 che la tecnologia di 67 W in Cina e 33 W nei mercati internazionali.

Siamo abbastanza fiduciosi nel pensare che questa feature possa arrivare anche nelle varianti nostrane, anche se non ci metteremmo la mano sul fuoco. Tuttavia, l'11T Pro àè arrivato con lo stesso standard poche settimane fa, quindi possiamo ben sperare.

Nel frattempo, su Geekbench è apparso un telefono Xiaomi in arrivo, probabilmente facente della serie in arrivo. Il device ha un numero di modello 21091116C/21091116UC ed è stato elencato con 8 GB di RAM, Android 11 e un processore di bordo di fascia media, il Dimensity 920 di MediaTek. La variante Pro+ invece, dovrebbe vantare il Dimensity 1200 a 5 nanometri, ma per ora vi invitiamo a prendere il tutto con un pizzico di sale.

Quel che è certo è che tutti i telefoni della gamma avranno schermi OLED e il loro costo di partenza sarà più alto del previsto: si partirà dai 199 € e si arriverà fino ai quasi 400€ per il modello super premium.