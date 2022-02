Redmi Note 11: ecco i prezzi italiani di tutti i dispositivi

Finalmente ci siamo: i nuovissimi Redmi Note 11 saranno disponibili da oggi sul portale di mi.com, su Amazon, presso i diversi Xiaomi Store italiani e nelle principali catene di elettronica del paese. Ecco quanto costeranno.

Redmi Note 11: i prezzi di tutte le versioni

Redmi Note 11 avrà un prezzo di lancio di 229,9€ per la configurazione da 4GB+64GB e 249,9€ per la versione con 128 GB di spazio interno. Quest'ultima, si potrà anche acquistare nei principali store di telefonia mobile.

Arriviamo ora al modello superiore, il Note 11S, che costerà 279,99€ con tagli di memoria da 6 GB di RAM e 64 GB di spazio. 299,99€ invece, per la controparte con 128 GB.

Promo speciale

Ricordiamo che, in via del tutto eccezionale, dalle 13:00 di domani 18 febbraio, per due giorni, il modello base sarà acquistabile a 179,99€, mentre Note 11S si porterà a casa con soli 249,99€. Tutto questo solo sul sito di mi.com, ovviamente.

Prendendo in esame Note 11 Pro e 11 Pro 5G, questi saranno pronti per l'acquisto solo da marzo. Ecco i loro prezzi:

Note 11 Pro: 329,9€ per la configurazione da 6GB+64GB;

Note 11 Pro: 349,9€ per la variante con 128 GB.

Note 11 Pro 5G da 6GB+128GB a 379,9€;

Note 11 Pro 5G con 8GB infine, costa 399,9€.

Redmi Note 11: scheda tecnica

Il Note 11 4G sfoggia un display AMOLED Full HD+ da 6,6 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Dispone di un foro centrato per lo snapper selfie. Questo è un sensore da 16 MP.

La configurazione della fotocamera posteriore introduce una camera principale da 108 MP. Presente anche un'ottica ultra-wide e un paio di sensori ausiliari da 2 MP. Il telefono esegue Android 11 con MIUI 13.

Il telefono vanta un'enorme batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67 W. È qui che brilla il telefono: uno dispositivo di fascia media con un'autonomia incredibile, con l'aggiunta però, della fast charge cablata: mica male!

Quale sarà il vostro dispositivo? Avete già scelto la versione che fa per voi? Fatecelo sapere.