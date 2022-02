Xiaomi Redmi Note 11 PRO e 5G: la fascia media che alza l'asticella

Un evento che ha infiammato tutto il mondo ha dato vita ai nuovissimi smartphone di casa Xiaomi. In questo caso ti parlo di Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro 5G, due dispositivi che appartengono alla fascia media ma che onestamente parlando, elevano gli standard così in alto che difficilmente potranno essere sorpassati. Se sei in vena di cambiare il tuo fidato telefono per qualcosa che ne valga la pena, ti avviso fin da subito: con le promo di lancio non ti sono richiesti più di 300 euro per portarti a casa dei colossi senza mezzi termini.

Tra un minuto ti spiego nel dettaglio come poter strappare il miglior prezzo a tuo vantaggio, intanto ti invito ad aggiungere il tuo modello preferito nel carrello di AliExpress, l‘unico store online dove li puoi acquistare al momento.

L'IVA già inclusa nel prezzo è la ciliegina sulla torta.

Xiaomi Redmi Note 11 PRO e PRO 5G: caratteristiche tecniche superbe

A partire dall'estetica gli si può dire ben poco a questi smartphone. Rispetto a recentissimi lanciati sul mercato accoppiano un design extra sottile ed elegante con un comparto fotografico che non cozza e soprattutto non ti dà fastidio in termini di elevato dislivello. Finalmente puoi avere uno smartphone di fascia media, con caratteristiche vincenti e soprattutto che non ti faccia rinunciare a niente.

Entrambe le varianti condividono diversi punti delle loro schede tecniche. Ti dico già da ora che li puoi acquistare in colazioni differenti per dare un tocco di brio anche al tuo accessorio preferito. Tuttavia, mi preme segnalarti una cosa: tieniti forte non sei pronto per ciò che ti stai per scoprire!

A fare da padrone indiscusso è il display luminoso e di prima qualità. Nonostante sia grande dal momento che ti parlo di un 6,67 pollici, ti sta in mano in modo perfetto e raggiungi ogni angolo senza dover usare per forza anche l'altra (merito dei lati squadrati come su iPhone). Non può che essere presente la tecnologia AMOLED con neri così profondi che ti sembra di navigare in una galassia e che definizione! Hai presente quando ti siedi sulla poltrona del cinema e ti gusti un film in tutte le sue meraviglie? Con questi smartphone Xiaomi replichi all'istante la sensazione. Pensati persino per il gaming mobile, non ti deludono.

Inutile dirti che non è l'unica features degna di nota. Ti devo ancora raccontare della batteria che ha una capacità assoluta per stare in piedi due giorni di fila con tanto di ricarica rapida da 67W per tornare operativi nel giro di minuti, letteralmente. E il comparto fotografico? Vai a ritirare l'Oscar perché ti premieranno sia per la migliore fotografia che per la miglior regia grazie alla lente principale da 108 megapixel. Non ti risparmiare, i selfie vengono magistralmente così come i primi piani e le panoramiche.

Ti starai chiedendo, perché sono due modelli differenti se sono uguali? Qua la risposta cade a puntino!

Devi sapere che i due si differenziano per due ragioni sostanziali:

uno supporta ovviamente le connessioni 5G mentre l'altro no; Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G monta un processore Qualcomm Snapdragon mentre il Redmi Note 11 Pro vanta un MediaTek Helio G96.

Due smartphone eccezionali: scegli il tuo preferito

Com'è giusto che sia, ognuno ha le proprie esigenze. Se sei stanco di doverti innamorare di smartphone eccezionali che però costano uno sproposito dei tagli di memoria elevati, qui non succede.

Xiaomi Redmi Note 11 PRO e Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G sono disponibili in tre versioni:

8 GB di RAM e 128 GB di memoria;

6 GB di RAM e 128 GB di memoria;

6 GB di RAM e 64 GB di memoria.

In questo modo puoi scegliere quello che fa più comodo a te, secondo le tue esigenze senza dover scendere a compromessi. Ovviamente se punti al massimo il taglio più elevato di entrambe le caratteristiche non può che essere la scelta migliore, ma credimi, anche nella versione più “scarsa”, questi smartphone volano tra le due dita.

Prezzi alla mano: una rivoluzione che inizia dal mercato

Ogni versione ha un prezzo differente. Grazie alla promo di lancio ora su AliExpress, comunque, strappare un prezzaccio è talmente facile che dovresti approfittarne. A partire dal 16 febbraio ogni modello potrà essere acquistato a prezzo speciale, ma per risparmiare ancora di più, inizia a collezionare i coupon disponibili. Apri la pagina e clicca su “ottieni il coupon”così te ne sei assicurato uno dato che il numero è limitatissimo. In modo particolare sono disponibili:

18,03€ di sconto per ordini superiori a 296,66€ su Note 11 Pro 5G;

9,02€ di sconto per ordini superiori ai 269,61€ su Note 11 Pro 5G;

13,53€ di sconto per ordini superiori ai 251,57€ su Note 11 Pro.

Prezzi di partenza, come avrai intuito, sono rispettivamente di 269 euro per la versione con supporto al 5G e 251 euro per la classica.

In ogni caso le sorprese non terminano qui.

Se concludi l'ordine il 16 febbraio, i primi mille acquirenti ricevono in omaggio uno splendido Xiaomi Mi Smart Band 6 completamente gratis.

Se aggiungi un modello a tua scelta nel carrello, partecipi automaticamente all'estrazione che mette in palio un paio di Xiaomi Redmi Buds 3. Fai in fretta perché i pezzi disponibili sono soltanto 30 e ricorda: il vincitore viene annunciato il 20 febbraio.

Allora cosa aspetti a far parte della rivoluzione? Ti rammento che la promozione è da cogliere al volo: hai soltanto il 16 e il 17 febbraio per approfittarne e che AliExpress è un e-commerce sicuro e affidabile. L'IVA è già inclusa nel prezzo finale.