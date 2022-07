Redmi Note 11, è in arrivo l'update ad Android 12 con la MIUI 13

Meglio tardi che mai, è proprio il caso di dirlo: Redmi Note 11 sta finalmente iniziando a ricevere il tanto atteso aggiornamento ad Android 12 con la MIUI 13. Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che l’ottimo smartphone di fascia media lanciato ormai diverso tempo fa con Android 11 a bordo, sta ricevendo il firmware 13.0.2.0SGCMIXM dal peso di circa 2.7 GB con appunto l’ultimo sistema operativo mobile di Google e l’ultima versione della personalizzazione di Xiaomi.

Come viene sottolineato dai primi utenti che stanno già installando il nuovo firmware, lo smartphone dispone già delle patch di sicurezza di giugno e quindi chiude le numerose falle scoperte dai team di sicurezza di Google e di Xiaomi.

Redmi Note 11 sta finalmente iniziando a ricevere l’aggiornamento ad Android 12 con la MIUI 13

Il firmware, per quanto scarno, sottolinea poche novità per quanto riguarda la UI. Del resto, come ben sappiamo, le migliorie più importanti della nuova versione riguardano principalmente l’introduzione di ottimizzazioni e miglioramenti sotto il cofano pensati per massimizzare l’esperienza di utilizzo in ogni situazione.

In attesa di scoprire quando l’update sarà disponibile anche per il nostro Paese, vi segnaliamo che l’ottimo Redmi Note 11 è in offerta su Amazon a un prezzo davvero niente male. Non fatevelo scappare: nel prossimo futuro sarà aggiornato alla MIUI 13.5 e riceverà anche la MIUI 14 con Android 13.

Le più importanti novità della MIUI 13

A distanza di diversi mesi dalla presentazione ufficiale della MIUI 13, ricordiamo alcune tra le più importanti novità a cui hanno lavorato gli ingegneri di Xiaomi per questa versione della MIUI:

Smart Balance : una feature in grado di massimizzare l’equilibrio tra reattività e consumo di energia;

: una feature in grado di massimizzare l’equilibrio tra reattività e consumo di energia; Liquid Storage : una funzionalità sviluppata per incrementare fino al 60% la velocità di lettura e scrittura per un’esperienza di utilizzo ancora più fluida e reattiva;

: una funzionalità sviluppata per incrementare fino al 60% la velocità di lettura e scrittura per un’esperienza di utilizzo ancora più fluida e reattiva; Focus Algorithms : una novità atta a bilanciare automaticamente le prestazioni del telefono in relazione ai task per offrire un utilizzo sempre ottimale;

: una novità atta a bilanciare automaticamente le prestazioni del telefono in relazione ai task per offrire un utilizzo sempre ottimale; Atomized Memory: un nuovo metodo di gestione delle applicazioni caricate in RAM per ridurre al minimo lag e problemi vari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.