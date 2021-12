Redmi Note 11 4G: la versione Global sta arrivando

Il Redmi Note 11 4G acquisisce nuove certificazioni prima del lancio globale. Il dispositivo è stato lanciato in Cina come alternativa più economica facente parte della line-up di midrange del sub brand di Xiaomi. Adesso, sta approvando sul mercato europeo e internazionale.

Redmi Note 11 4G: ecco cosa sappiamo sulla edizione europea

La società ha ricevuto l'approvazione da almeno due autorità: IMDA a Singapore e dalla EEC, che è l'organizzazione di supervisione per diversi mercati nell'Area Economica Eurasiatica.

Secondo i diversi tipster, questo nuovo telefono Redmi Note 11 4G avrà un chipset Snapdragon 680 sotto la scocca. È altamente improbabile che venga rilanciato con la piattaforma Helio G88 poiché lo stesso telefono è venduto in più paesi con il nome Redmi 10 (con una fotocamera da 2 MP in più). Altre modifiche potrebbero riguardare le combinazioni di memoria, che sono sempre diverse a seconda del mercato di riferimento.

Redmi Note 11 4G to feature a 50MP main camera and a 13.1MP selfie shooter.#Xiaomi #Redmi #RedmiNote114G pic.twitter.com/Um3AJypgLv — Mukul Sharma (@stufflistings) December 22, 2021

Se tutte le specifiche (fatta eccezione per la quarta fotocamera) rimarranno identiche , dovremmo aspettarci un display LCD da 6,5 ​​pollici, una fotocamera principale da 50 Megapixel e un'enorme batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata da 18 W; dovrebbe essere presente anche la reverse charging ma al momento è solo un'ipotesi.

La variante cinese del Redmi Note 11 4G non costa più di $ 170/€ 155, quindi è lecito pensare che la variante globale non avrà un costo al pubblico superiore ai 200€ da noi, tasse comprese.

Che ne dite, vi attira? Stiamo parlando di un super midrange dal prezzo contenuto, erede dei vendutissimi Redmi 10, 9, 8, in tutte le versioni e varianti possibili e immaginabili.