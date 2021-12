Xiaomi Redmi Note 11 4G è ormai pronto per il lancio globale

Xiaomi Redmi Note 11 4G è stato lanciato in Cina come alternativa più economica all'omonima versione 5G: ora un dispositivo con le medesime caratteristiche tecniche è stato certificato in previsione della sua commercializzazione globale.

Xiaomi Redmi Note 11 4G (Global): cosa sappiamo al momento

Lo smartphone ha ricevuto l'approvazione da almeno due autorità:

Secondo le anticipazioni, il Redmi Note 11 4G avrà a bordo un chipset Snapdragon 680. Altamente improbabile che venga lanciato con il processore Helio G88 poiché lo stesso telefono è venduto in più Paesi con il nome Redmi 10 (ed un'ulteriore fotocamera da 2 MP).

Altre modifiche potrebbero riguardare le combinazioni di memoria, stabilite in base al mercato preso in considerazione. Dovremmo poi aspettarci un display LCD da 6,5 ​​pollici, una fotocamera principale da 50MP ed un'enorme batteria da 5.000 mAh con ricarica da 18 W.

Il modello cinese dello Xiaomi Redmi Note 11 4G non costa più di $ 170 (€ 155), quindi sarebbe lecito supporre che la versione globale abbia un prezzo di circa $ 250/€ 200 (anche in virtù delle tasse che andrebbero poi applicate).