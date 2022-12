Redmi K60: tutto quello che c'è da sapere prima del debutto

Il nuovo flagship del sub brand di Xiaomi, il Redmi K60, potrebbe disporre del processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm all’interno, della RAM di tipo LPDDR5X e dello storage UFS 4.0. A dirlo ci ha pensato un noto insider del web sul portale cinese di Weibo.

Redmi K60: facciamo il punto su quello che sappiamo ad oggi

Stando alle indiscrezioni trapelate, l’azienda cinese sta lavorando alla serie di flagship Redmi K60 per il mercato locale interno. Ci saranno tre device all’interno della line-up: il modello basico, il Pro e il K60E. Non vedremo però, il famigerato “Gaming Edition”. Il K60E sarà un flagship killer con Dimensity 8200, mentre gli altri due saranno top di gamma veri e propri con lo Snapdragon 8+ Gen 1 e lo Snapdragon 8 Gen 2 sotto la scocca. Curiosamente, sarà il modello “non Pro” quello che riceverà le maggiori features.

Ad ogni modo, il tipster e insider Digital Chat Station ha appena ribadito che tutti i telefoni della serie avranno 16 GB di RAM e ben 512 GB di memoria interna, anche se noi riteniamo più probabile che queste caratteristiche facciano riferimento solo al K60 e al K60 Pro. In più, si parla di RAM LPDDR5x e di memorie interne UFS 4.0, elementi già presenti in altri smartphone cinesi, come Xiaomi 13 e 13 Pro, ad esempio.

Verosimilmente, i due flagship di Redmi avranno schermi AMOLED a 120 Hz, supporteranno la ricarica rapida da 67W e avranno la skin MIUI 14 basata su Android 13. Si dice che il K60E vanterà la fast charge cablata da 120W, ma al momento è solo una speculazione che vi invitiamo a prendere con “un pizzico di sale”. Restate connessi con noi per le ultime novità.

