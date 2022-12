Redmi K60E: confermato il nuovo processore di bordo

Il nuovo Redmi K60E disporrà del nuovo processore di fascia medio-alta Dimensity 8200 di MediaTek. Il sub brand di Xiaomi ha appena annunciato che svelerà la nuova line-up K60 in Cina che includerà ben tre modelli all’interno. In queste ore la compagnia ha svelato quale sarà il chipset di bordo del modello più economico della gamma.

Redmi k60E: un flagship killer potentissimo

Dalle informazioni emerse sul web scopriamo che il dispositivo di casa Redmi ha il nome in codice “Rembrandt“; questo smartphone verrà presto lanciato in Asia con il moniker “Redmi K60E” e il numero di modello 22127RK46C. Questo smartphone è anche stato certificato dal portale cinese 3C.

Da una recente fuga di notizie scopriamo poi che il Redmi K60E avrà il processore Dimensity 8200 di MediaTek da poco presentato in tutto il mondo. Secondo un altro elenco di Geekbench avevamo letto la presenza dello Snapdragon 870 di Qualcomm, ma è probabile che ci sia stato un errore visto che l’azienda stessa ha confermato il SoC del costruttore taiwanese per il midrange premium in arrivo. Non mancherà il supporto alla ricarica rapida da 120W e si dice che sarà basato sull’attuale Xiaomi 12T che ha debuttato in tutto il mondo, ma non in Cina.

Il telefono dovrebbe godere di un pannello AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K, refresh rate di 120 Hz e con tante tecnologie premium a bordo. Non mancherà la main camera da 108 Mpx coadiuvata da un’ultrawide da 8 Mega e da un sensore ausiliario da 2 Mpx. Anteriormente invece ci sarà una selfiecam da 20 Mpx. Sotto la scocca lo Xiaomi 12T ha il Dimensity 8100-Ultra, fino a 12 GB di RAM e oltre 256 GB di storage interno, mentre il Redmi avrà il Dimensity 8200.

Se volete fare un buon affare su Amazon e desiderate un midrange del sub brand di Xiaomi, vi segnaliamo che il Redmi Note 11S si trova a soli 199,99€ con spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.