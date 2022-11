Redmi K60: svelati i dettagli della fotocamera

In queste ore sono emersi i dettagli tecnici relativi alla fotocamera di bordo dei nuovi flagship della gamma K60 di Redmi. Scopriamo tutti i dettagli nell’articolo completo.

Secondo moltissime voci di corridoio, la line-up Xiaomi 13 verrà annunciata entro la fine dell’anno. Si parla di un debutto già a novembre o, al massimo, all’inizio di dicembre. Dopo la gamma premium però, l’attenzione del brand asiatico si rivolgerà sui modelli del sottomarchio Redmi. Nelle prime settimane del 2023 infatti, vedremo i vari Redmi K60, K60 Pro e K60 Gaming Edition. Secondo una fuga di notizie del noto informatore Digital Chat Station, scopriamo adesso i dettagli sulle fotocamere dei telefoni in questione.

Redmi K60: cosa sappiamo ad oggi?

Stando ai dettagli forniti dall’insider del web, i dispositivi della gamma K60 avranno una main camera da 64 Mpx con OIS, ma ci sarà uno dei device con lente da 50 Mpx con OIS al seguito. Il modello base disporrà di una fotocamera Sony IMX686 da 64 Mpx, il K60 Pro invece, un sensore principale da 50 Mega. Ad oggi i dettagli sono molto pochi e confusionari fra loro, perchè in passato si parlava di un’ottica principale da 48 Mpx. Vi consigliamo di prendere queste notizie con “un pizzico di sale”; restate connessi per avere più informazioni complete.

Fra le altre cose, Redmi K60 dovrebbe presentare uno schermo AMOLED con foro per la fotocamera anteriore. Ci dovrebbe essere il processore Dimensity 8200 di MediaTek, una batteria da 5500 mAh con fast charge da 67W e non solo. Il Pro sarà più potente in tutto e il K60 Gaming dovrebbe essere un’ammiraglia incredibile con Snapdragon 8 Gen 2 e ricarica da 100W. La serie in questione dovrebbe giungere in Cina nel 2023; verrà distribuita nel resto del mondo con il sub brand POCO.

Intanto, se cercate un buon midrange dell’OEM cinese, vi consigliamo il Redmi Note 11S a soli 217,14€ con spese di spedizione incluse nel prezzo.

