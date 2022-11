Redmi K60: le specifiche sono state rivelate

Le specifiche tecniche del nuovo flagship Redmi K60 sono state trapelate prima del debutto su scala internazionale. Il dispositivo è prossimo all’arrivo sul mercato ma lo vedremo solo dopo aver conosciuto le ammiraglie della casa madre, i vari Xiaomi 13 e 13 Pro. Questi presenteranno ovviamente lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, ma pare che anche i terminali del sub brand disporranno di questo SoC.

La line-up Redmi K60 dovrebbe includere tanti modelli, da quello basico al Pro, senza dimenticare la Gaming Edition. Ora il noto insider del web Digital Chat Station ha condiviso importanti informazioni sulla variante standard, ma andiamo con ordine.

Redmi K60: cosa sappiamo ad oggi?

Da un post condiviso su Weibo (popolare social di microblogging cinese), apprendiamo che DGS ha appena spoilerato il processore di bordo di due device di Redmi. Il chip incriminato dovrebbe essere il Dimensity 8200, SoC per flagship killer prossimo al debutto internazionale insieme al fratellone Dimensity 9200 (quest’ultimo pensato per ammiraglie e top di gamma). I due chipset dovrebbero vedere la luce nel corso di un evento dedicato del costruttore taiwanese previsto per l’8 novembre 2022.

Quindi, per riassumere: il D8200, secondo il leakster, dovrebbe venir adoperato all’interno del Redmi K60 vanilla e all’interno di un altro prodotto misterioso, anche se i rumors ci fanno pensare che dovrebbe essere il Redmi Note 12T Pro… e questo avrebbe senso considerando che il K50, il Note 11 Pro e il Note 11T Pro+ condividevano tutti la medesima piattaforma Dimensity 8100.

Sul K60 invece, DGS suggerisce che avrà uno schermo piatto con foro al centro del pannello, main camera da 48 mpx con OIS al seguito, batteria da 5500 mAh e supporto alla fast charge via cavo da 67W. Gli altri dettagli sono al momento un mistero; vi invitiamo a restare connessi con noi per rimanere sempre aggiornati in merito.

Se volete acquistare il Redmi Note 11 Pro, mediogamma vendutissimo del produttore asiatico, sappiate che è in sconto su Amazon a soli 304,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.