Redmi K60 Pro avrà la stessa fotocamera dello Xiaomi 13 Pro

In questi giorni stiamo leggendo moltissime indiscrezioni inerenti il futuro flagship del sub brand di Xiaomi; oggi scopriamo che il modello Pro della serie Redmi K60 disporrà del sensore Sony IMX800 già visto in Xiaomi 13 Pro.

Come detto, Redmi sta per annunciare ufficialmente la prossima line-up premium il prossimo 27 dicembre in Cina. Prima del debutto la compagnia una serie di caratteristiche del device e oggi infatti, con un poster promozionale ha confermato quale sarà la main camera della versione più costosa della gamma.

Redmi K60 Pro disporrà del sensore Sony IMX800

Come si evince dal teaser infatti, il Redmi K60 Pro sarà dotato di una fotocamera Sony IMX800 con OIS al seguito; per chi non lo sapesse, questo è lo stesso sensore di cui dispone lo Xiaomi 13 Pro.

Fra le altre cose, la compagnia ha confermato che Redmi K60 Pro avrà anche il sistema di Xiaomi Immagini Brain 2.0, un modulo che serve per migliorare le performance fotografiche in termini di ottica, colore, flusso di elaborazione dati e non solo. Questo sistema dovrebbe anche migliorare la messa a fuoco e la visualizzazione dell’anteprima delle immagini. Sulla selfiecam invece, tutto tace.

Fra le altre cose sappiamo che il terminale godrà di un pannello OLED con risoluzione QHD+, refresh rate fino a 120 hz, supporto gamma colori a 12 bit, 526 PPI e 1400 nits di luminosità di picco. Arriverà con Android 13 e skin MIUI 14. Il fingerprint potrebbe essere allocato sotto l’unità dello schermo.

Ad alimentare il device troveremo la piattaforma Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm coadiuvata da RAM LPDDR5x e da storage UFS 4.0 fino a 512 GB. La batteria sarà da 5000 MAh con ricarica via cavo da 67W e wireless da 33W. Redmi K60 Pro arriverà insieme al K60E e al K60 basico, rispettivamente aventi Dimensity 8200 e Snapdragon 8+ Gen 1. Il K60 Pro giungerà sul mercato con il moniker POCO F5 5G.

