Redmi K60 Pro avrà le stesse features di Xiaomi 13 Pro

Oggi apprendiamo che il Redmi K60 Pro presenterà le medesime caratteristiche chiave dello Xiaomi 13 Pro, comprese le memorie veloci di tipo LPDDR5x e lo storage UFS 4.0.

Fra le altre cose, sappiamo che la line-up di punta Redmi K60 verrà svelata il prossimo 27 dicembre in Cina. Prima del debutto la compagnia ha rivelato che il modello K60 Pro sarà alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, lo stesso processore di punta che è presente nelle ammiraglie Android più costose del mercato. Dai nuovi poster pubblicati però, scopriamo quali saranno le altre features.

Redmi K60: rivelate le specifiche chiave

In primo luogo, vediamo che Redmi K60 Pro disporrà della piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, ma anche di ben 16 GB di memoria RAM LPDDR5x e di 512 GB di storage UFS 4.0 da oltre 512 GB.

In poche parole, il K60 Pro sarà un vero e proprio flagship di punta al pari di Moto X40, OnePlus 11, Vivo X90 Pro e Xiaomi 13 Pro. Fra le altre cose, su AnTuTu il device ha registrato 1462 punti nel single-core e 5038 nel multi-core e pensate che è solo la variante da 12 GB di RAM; quella da 16 GB dovrebbe essere più potente.

In ultima analisi, il telefono premium di Redmi avrà un’inedita camera di raffreddamento a liquido a camera di vapore da oltre 5000 mm2 in acciaio. Lo schermo sarà un pannello OLED con risoluzione 2K e refresh rate da 120 Hz. Posteriormente vedremo una lente da 50 Mpx come ottica principale, poi una batteria da 5000 mAh sotto la scocca con 67W di ricarica rapida. Insomma, siamo curiosi di conoscere questo gadget; prenderà il posto della Gaming Edition nella line-up del brand.

Nelle notizie correlate, vi consigliamo l’ottimo budget phone Redmi 9C a soli 131,06€ con spese di spedizione gratuite incluse; è un prodotto perfetto per chi cerca un telefono concreto ma esteticamente accattivante e dall’autonomia eccezionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.