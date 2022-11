Questo chip di MediaTek batte il processore di iPhone 14 Pro

Il chip di punta di casa MediaTek, il futuro Dimensity 9200, sembra essere perfino più potente del processore premium di Apple, il Bionic A16 presente in iPhone 14 Pro. Questo è quanto emerge da un rapporto recente.

Facciamo il punto: sembra che l’OEM taiwanese si stia preparando per lanciare un nuovo SoC per le ammiraglie Android del 2023. Si chiamerà Dimensity 9200 e dovrebbe perfino essere più prestante di tutti gli altri chip disponibili in commercio. Scopriamo meglio i suoi dettagli nell’articolo completo.

MediaTek Dimensity 9200: le sue caratteristiche

Andiamo con ordine: dall’ultima indiscrezione trapelata online, scopriamo che il D9200 ha ottenuto uno score di 328 punti nei test GFX 1080p Manhattan 3.0. Non di meno, ha ricevuto 228 fps nei test della versione Manhattan 3.1. Giusto per fare un confronto, l’Apple Bionic A16 ha registrato uno score di 280 fps e 200 fps nei medesimi portali. Fra le altre cose vediamo che ha superato perfino il SoC precedente, il Dimensity 9000+ e il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 rivale. Occorrerà vedere poi se riuscirà a reggere il paragone con il futuro Snapdragon 8 Gen 2 prossimo al rilascio mondiale.

Concludiamo affermando che, secondo quanto detto da Digital Chat Station, il chip potrebbe avere una velocità di 3,05 GHz, una frequenza base di 2,85 Ghz e i core per l’efficienza energetica dovrebbero funzionare a 2,0 GHz. La CPU sarà coadiuvata da una Mali G715 e insieme questa ha ottenuto un punteggio di 1.266.102 su AnTuTu; si tratta di un vero e proprio record per la piattaforma.

Come detto, i processori MediaTek stanno riscontrando un ottimo successo; oramai sono soluzioni di punta che sfidano senza problemi i chip di Qualcomm.

