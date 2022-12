Redmi K60 e K60 Pro sono QUI e sfidano la fascia TOP del mercato

Dopo tante indiscrezioni e rumors, finalmente il sub brand di Xiaomi ha tolto i veli ai nuovi flagship Redmi K60 e K60 Pro. Sono appena stati annunciati in Cina. Scopriamo ora i dettagli e le caratteristiche complete dei due smartphone.

Segnaliamo poi che la società ha anche presentato il Redmi K60E, un flagship killer molto interessante con schermo 2K e SoC Dimensity 8200; ne abbiamo parlato qui. gli altri due presentano chip di Qualcomm. Le funzionalità di questi device sono davvero interessanti.

Redmi K60 Pro sfida Xiaomi 13 Pro: è potentissimo

Il modello più costoso e performante della famiglia si chiama Redmi K60 Pro e presenta uno schermo da 6,67 pollici con risoluzione 2K, refresh rate da 120 Hz, luminosità di 1400 nit, supporto a ben 68,7 miliardi di colori e alla gamma dinamica P3. Il processore di bordo è l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, coadiuvato da memorie LPDDR5 e storage UFS 4.0. C’è anche un fantastico sistema di dissipazione del calore VC da 5000 mm2.

Posteriormente troviamo un sistema con tre ottiche che comprende il medesimo obiettivo inserito sullo Xiaomi 13 Pro; parliamo del sensore Sony IMX800 da 50 megapixel con OIS e EIS. Il tutto è coadiuvato da una lente ultrawide da 8 Mpx e da un obiettivo ausiliario da 2 Mpx. Anteriormente poi c’è la selfiecam da 16 Mega. Il tutto si basa su Android 13 con skin MIUI 14 e arriva con il supporto al Dual SIM 5G, al Wi-Fi di ultima generazione, al Bluetooth 5.3, ma vanta anche l’NFC, la ricarica wireless da 30W, il fingerprint in-display e il GNSS. La batteria è da 5000 mAh e si ricarica mediante cavo a 120W.

Redmi K60: le caratteristiche

Il modello basico ha lo stesso schermo (specifiche comprese) della variante Pro. Sotto la scocca però troviamo lo Snapdragon 8+ Gen 1 uscito pochissimi mesi or sono, abbinato a RAM di tipo LPDDR5 e a memorie UFS 3.1. Qui la batteria è leggermente più capiente (5500 mAh) con ricarica via cavo da 67W e wireless da 30W. Main camera da 60 Mpx con OIS, ultrawide da 8 Mega e macro da 2 Mpx. Skin MIUI 14 basata su Android 13.

I due flagship K60 e K60 Pro si potranno acquistare in Cina a partire dal 31 di questo mese; nel resto del mondo arriveranno con altri moniker. Forse il Pro si chiamerà POCO F5 5G da noi. Il modello vanilla si può scegliere in quattro tinte con prezzi che partono da 2499 Yuan per la versione 8+128 GB. Si arriva all’iterazione 16+512 GB da 3599 Yuan.

Il K60 Pro è più costoso e si compra a 3299 Yuan per la versione da 8+128 GB, per poi pagare 4599 Yuan per il modello con 16 GB di RAM e 512 GB di storage interni.

Intanto, se volete acquistare uno smartphone di fascia media dal prezzo contenuto, vi consigliamo l’ottimo Redmi Note 11 a soli 184,00€ su Amazon con spese di spedizione comprese nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.