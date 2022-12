Redmi K60E UFFICIALE: display 2K e Dimensity 8200

Il nuovo flagship killer Redmi K60E è appena stato lanciato in Cina; il telefono presenta il processore Dimensity 8200 di MediaTek sotto la scocca e dispone di un display con risoluzione 2K.

Dopo una serie di leaks e indiscrezioni, finalmente l’OEM asiatico ha annunciato la sua linea di punta per il 2023; si chiama Redmi K60 e comprende tre dispositivi. Troviamo il protagonista di questo articolo, il modello più economico della serie ma anche il più frizzante, il K60E, poi vi è una variante basica K60 e il super premium K60 Pro.

Redmi K60E: le caratteristiche complete

Il nuovo smartphone presenta un design leggermente differente rispetto a quelli degli altri due dispositivi; qui abbiamo un modulo fotografico rettangolare con le fotocamere poste all’interno aventi una struttura triangolare. Il più grande è sicuramente quello principale e gli altri due sono obiettivi minori. Non manca la classica selfiecam posta al centro del display.

Schermo che, a proposito, presenta la tecnologia OLED di Samsung ed è da ben 6,67 pollici con risoluzione 2K e refresh rate da 120 Hz. Dispone della frequenza di campionamento al tocco di 480 Hz, della profondità colore a 8 bit e ha una luminosità massima di 1200 nits. Il fingerprint è posto sul frame laterale e sotto la scocca batte un cuore di MediaTek, il Dimensity 8200.

Questo processore lo abbiamo già visto in altri dispositivi come l’iQOO Neo 7 SE e presenta un grande core che opera a 3,1 GHz, tre a 3,0 GHz e quattro Cortex-A55 per il risparmio energetico. Il tutto è coadiuvato da 16 GB di RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1 da 512 GB.

Arriviamo al comparto fotografico: main camera da 48 Mpx con OIS, ultrawide da 8 Mega e macro da 2 Mpx. Anteriormente, selfiecam da 20 Mpx. La batteria è da 5000 mAh e si ricarica via cavo a 67W. C’è Android 13 con skin MIUI 14 ed è dotato di tutte le ultime tecnologie esistenti in commercio: dual SIM 5G, Wi-Fi 6, NFC, USB Type-C e non solo. I prezzi partono da 2199 Yuan, ovvero 315 dollari al cambio, e arrivano fino a 2799 Yuam. Viene commercializzato in nero, bianco e ciano e non sappiamo quando approderà nel mercato europeo; vi terremo aggiornati.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo l’ottimo Redmi Note 11 a 184,00€ con spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo del dispositivo. Lo trovate su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.