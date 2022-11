Redmi K60: certificato e pronto al debutto

Il nuovo flagship del sub brand di Xiaomi è appena stato certificato presso l’ente cinese 3C. Dal suddetto portale apprendiamo che il Redmi K60 disporrà di un caricatore da 67W e che il suo lancio potrebbe essere più vicinio del previsto.

Come ribadito in più occasioni, sappiamo che la gamma premium del colosso asiatico numero uno al mondo potrebbe presto debuttare sul mercato (in Cina). Potrebbe vedere la luce entro la fine del mese o – al massimo – nei primi giorni di dicembre. Tuttavia, le buone nuove arrivano anche per il suo sottomarchio.

Redmi K60: tutte le ultime novità

Dai rapporti emersi sul web scopriamo che la compagnia sta lavorando sodo per lo sviluppo della line-up K60. Leggiamo nuovi report e indiscrezioni praticamente ogni giorno; ora, ad esempio, scopriamo che il modello base della serie si ricaricherà a 67W. Non sappiamo se il caricatore sarà incluso nella confezione, ma è presto per dirlo ora. Fra le altre cose scopriamo che ci saranno tre device facenti parte di questa gamma di prodotti: il K60 base, il K60 Pro e il K60 Gaming Edition (quest’ultimo dovrebbe arrivare come POCO F5 GT nei mercati globali nel corso della prossima primavera).

A riportare la notizia del supporto del caricatore 3C ci ha pensato l’insider Anvin che ha riferito che un device di Redmi con numero di modello 23013RK75C è appena emerso sul portale cinese 3C. Si pensa che il dispositivo in questione sia proprio la variante vanilla della gamma. Questo dovrebbe includere poi il processore Dimensity 8200 di MediaTek e una fotocamera principale posteriore da 64 Megapixel Sony IMX686. Il display dovrebbe essere AMOLED flat con foro al seguito. La batteria sarà da 5500 mAh con fast charge via cavo da 67W.

Il Pro avrà un processore più performante, una fotocamera più risoluta e una ricarica ancora più rapida. Il Gaming Edition sarà un’ammiraglia potentissima con Snapdragon 8 Gen 2 al seguito. Arriveranno (forse) tutti come device della line-up POCO nel mercato internazionale. Se volete un device di Redmi, il Note 11 si trova a soli 190,00€ nella versione da 4+128 GB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.