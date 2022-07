Xiaomi 12T: sotto la scocca ci sarà un cuore MediaTek

Secondo quanto si apprende, sembra che lo Xiaomi 12T riceverà il processore MediaTek Dimensity; vediamo nel dettaglio cosa è emerso nell’ultimo report online.

Ieri l’OEM cinese ha presentato i nuovissimi Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra. Unitamente a questi, ha anche tolto i veli allo Xiaomi 12 Pro con SoC Dimensity 9000+; questa è una variante del 12 Pro che abbiamo conosciuto nei mesi scorsi e che si porta a casa oggi su Amazon a 859,00€.

Purtroppo sembra che nessuno di questi telefoni arriverà al di fuori della Cina; si ipotizza che la compagnia possa rilasciare da noi solo la versione T della gamma di flagship, ma cosa aspettarci?

Xiaomi 12T, facciamo il punto

Grazie alle informazioni trapelate dal tipster Kacper Skrzypek, scopriamo quale sarà il processore che alimenterà il duo di terminali Xiaomi 12T, in arrivo nelle prossime settimane.

Saranno due modelli premium aventi nomi in codice “plato” e “diting”; il primo dovrebbe arrivare come 12T, il secondo come 12T Pro.

#Xiaomi12T, codenamed "plato", will use MediaTek Dimensity 8100-Ultra chipset — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) July 4, 2022

Stando anche ai dettagli riportati da Xiaomiui in un report, scopriamo che “plato”è stato avvistato anche all’interno della MtkList nel Mi Code; praticamente, questo significa che vanterà la presenza di un chipset MediaTek. L’insider polacco ha aggiunto che ci sarà un processore Dimensity 8100-Ultra. Al contrario, il modello Pro riceverà lo Snapdragon 8+ Gen 1.

Il modello vanilla ha anche ottenuto la certificazione FCC e questo significa che il suo debutto è imminente. Godrà di funzionalità come il WiFi 802.11ax, il 5G a sette bande, il GPS, il Bluetooth, il blaster IR e molto altro ancora. Verrà svelato in due modelli: uno da 8+128 GB e l’altro da 8+256 GB.

Il modello Pro avrà camere OIS, fino a 256 GB di memoria UFS 3.1, la fast charge da 120W e molto altro ancora. In Cina arriveranno come Redmi K50S e K50S Pro. Ci domandiamo solo se questi modelli riceveranno il supporto di Leica.

