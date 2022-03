Redmi K50: lo schermo batterà quello di Xiaomi 12

Ci siamo, manca pochissimo e vedremo finalmente la nuova gamma di smartphone premium del sub brand di Xiaomi. La compagnia ha appena svelato quali saranno le caratteristiche cardine dei nuovi Redmi K50, i flagship più performanti e versatili dell'azienda. Finalmente vedremo dei pannelli degni di nota che, a quanto si legge, saranno in grado di sfidare apertamente quelli di Xiaomi 12. Di fatto, troveremo schermi flessibili realizzati da Samsung con risoluzione 2K: ci troveremo di fronte ai display più costosi mai adottati dalla compagnia cinese.

Piccola chicca: dopo gli annunci di oggi fatti dall'OEM asiatico su Weibo, le prenotazioni per questi device hanno raggiunto la quota di 520.000 sul sito JD.com (in Cinea); non c'è che dire, questi nuovi dispositivi si preannunciano essere un successo scritto a tavolino.

Redmi K50: schermi TOP certificati da DisplayMate

Ricordiamo che gli schermi dei nuovi Redmi K50 sembrano essere tutti di 6,67 pollici. Sul versante estetico presenteranno poche differenze fra loro, ma ci saranno dei processori di punta su tutta la linea (Snapdragon 870, Dimensity 8100 e 9000 su K50, K50 Pro e K50 Pro+). Solo la variante Gaming Edition (svelata poche settimane or sono) dispone dello Snapdragon 8 Gen 1.

Vanteranno il refresh rate (fisso) di 120 Hz ma la risoluzione supererà il 2K; non di meno, supporteranno il Dimming DC. A ricordare ciò, ci pensa Lu Weibing in persona, presidente di Xiaomi e GM di Redmi.

Venendo ai punti salienti della giornata, scopriamo che la compagnia ha dichiarato che i display delle nuove ammiraglie saranno più leggeri, sottili e anche stretti. Certo, il costo salirà, ma ci troveremo di fronte a schermi flat semplicemente “perfetti”. I pixel per pollice saranno di 526, un vero record nel settore; valori simili li abbiamo visti solo su Xiaomi 12 Pro (China Edition) e Samsung Galaxy S22 Ultra. Il portale DisplayMate ha valutato “A+” (il massimo grado possibile) le nuove unità, grazie anche alle tecnologie di cui queste sono dotate: pensiamo al controllo della temperatura del colore ambientale, alla regolazione automatica della luminosità fino a 16.000 livelli e molto altro ancora. A protezione del tutto troveremo, infine, il vetro Corning Gorilla Glass Victus. Preparatevi: il debutto della line-up Redmi K50 è previsto per il 17 marzo.