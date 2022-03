Redmi K50: svelate le colorazioni ufficiali

Sappiamo tutti che il sub brand di Xiaomi toglierà i veli alla line-up Redmi K50 nei giorni a venire. Il debutto è atteso per il 17 marzo in Cina e, proprio pochi giorni fa, avevamo conosciuto il design dei prodotti e i dettagli chiave della serie.

Adesso però, scopriamo che, oltre al pannello con modulo fotografico ridisegnato chiamato “Feather Black”, saranno presenti anche quattro opzioni di colore. I clienti potranno quindi optare per uno dei tre modelli che verranno annunciati e sbizzarrirsi con la propria scelta.

Redmi K50: bello è dir poco

Finora, i top di gamma di Redmi sono stati annunciati sempre in più colorazioni ma non si era mai visto un debutto come questo: più di quattro tinte disponibili al lancio. I K50 arriveranno quindi in Black, Blue, White e Gold.

A dirlo ci pensa uno dei tipster e youtuber più famosi del settore, Mayank Kumar, con un post su Twitter.

Redmi K50 Series Colours.

I don't know if it's Fake. pic.twitter.com/UpEBYErfxu — Mayank Kumar ❂ (@MayankkumarYT) March 13, 2022

Curiosamente, la colorazione dorata del dispositivo è una vera novità, così come quella bianca. Sono molto pochi i terminali in queste due tinte. Se ci sforziamo infatti, ricordiamo solo il P50 di Huawei in Gold; gli S22, così come gli OPPO, gli Xiaomi 12 o OnePlus 10, non presentano di certo una simil variante.

La colorazione Matte Light Blue ricorda quella dello Xiaomi Mi 11 uscito a dicembre 2020, mentre il K50 bianco sembra essere il “cugino diretto” del Redmi K40 dello scorso anno.

Ovviamente, notiamo che sono tutti dei rendering emersi in rete, ma se li analizziamo con occhio critico, sembra che siano stati quasi postprodotti su Photoshop; ma questa è una speculazione che sta spuntando in rete senza alcun fondamento reale. Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”.

Venendo ai processori di bordo, ci saranno tre CPU per altrettanti dispositivi:

MediaTek Dimensity 9000 per il Pro+;

Dimensity 8100 per il K50 Pro;

Snapdragon 870 di Qualcomm per il K50 base.

La Gaming Edition invece, uscita settimane or sono, presenta lo Snapdragon 8 Gen 1.