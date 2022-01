Redmi K50 sta per arrivare sul mercato internazionale

Poche ore fa, durante il primo giorno lavorativo del nuovo anno, il brand manager di Redmi, Lu Weibing, ha rilasciato una dichiarazione attraverso il suo canale Weibo. Ha detto che la compagnia ha già iniziato i lavori di preparazione per lanciare la prossima gamma di device di punta Redmi K50. La serie dovrebbe essere rilasciata dopo il Festival di Primavera. [Quest'ultimo è il capodanno cinese, che inizia il 31 gennaio e termina il 6 febbraio]

Cosa sappiamo del Redmi K50?

In effetti, sappiamo quasi tutto sui punti di forza del Redmi K50. La caratteristica più interessante sarà il chip MediaTek Dimensity 9000 sotto il cofano. Ma questo non significa che tutti i modelli della gamma utilizzeranno questo SoC. Ci saranno circa cinque varianti: il K50, il K50 Pro, il K50 Pro+, il K50 Gaming Edition e il K50 SE. Diciamo che il K50 e il K50 SE dovrebbero venire con il Dimensity 7000, la versione gaming conterrà il citato Dimensity 9000, mentre il Pro dovrebbe venire con lo Snapdragon 870. Infine, il K50 Pro+ potrebbe sfoggiare lo Snapdragon 8 Gen 1.

Ma se prendiamo in esame il K50 Gaming Edition, il Dimensity 9000 non resterà molto indietro rispetto ai rivali di Qualcomm. Utilizzerà il processo a 4 nm di TSMC e sarà composto da 1 super core Cortex-X2 da 3,05 GHz, 3 core di grandi dimensioni Cortex-A710 da 2,85 GHz e 4 core per l'efficienza energetica Cortex-A510. In AnTuTu, il chip è riuscito a segnare oltre 1 milione di punti.

L'elemento clou sarà lo schermo. Secondo le informazioni trapelate, il Redmi K50 utilizzerà il display flessibile di alta qualità di Samsung. Come il Redmi K40 dell'anno precedente, utilizzerà un pannello OLED. Come abbiamo sentito in precedenza, la pianificazione interna di Redmi per i nuovi prodotti ha cinque aspetti:

display indipendente;

tecnologia LCD;

materiale OLED E6;

tecnologia di frequenza di aggiornamento adattiva;

risoluzione ultra chiara 2K.

Vale la pena notare che la risoluzione, il materiale E6, il chip del display indipendente e altre specifiche sono tutte nuove configurazioni che non sono mai state applicate prima dal marchio Redmi. Il K50 sarà probabilmente il primo modello con schermo 2K della società e supporterà regolazioni della frequenza di aggiornamento più elevate. Tutti i modelli utilizzeranno un design dello schermo piatto con un foro singolo centrato.

Il resto delle funzionalità sono la ricarica flash a doppia cella da 100 W, MIUI 13 pronta all'uso, main camera da 108 MP e così via.