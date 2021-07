Fondamentalmente non ci sono carenze o criticità in tutti gli aspetti del design della serie Redmi K40 di Xiaomi. Il look, lo schermo e le prestazioni sono decisamente notevoli. Di recente, abbiamo visto un paio di segnalazioni riguardanti la futura gamma di prodotti premium.

Redmi K50: cosa sappiamo finora?

Secondo i rapporti, la serie Redmi K50 arriverà ufficialmente intorno al Festival di Primavera. Questa serie avrà la versione standard e la versione Pro. Secondo l'ultimo report relativo a questo dispositivo, la line-up di punta di Redmi supporterà la fast charge cablata di 67W.

Ricordiamo che le varianti Pro supportano entrambe la ricarica rapida da 33 W mentre l'iterazione Gaming Edition supporta la fast charge via cavo da 67 W. Rapporti precedenti affermano anche che questo dispositivo utilizzerà un design del display a foro centrale singolo. Inoltre, arriverà con il futuro SoC di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 895.

Questo telefono utilizzerà uno schermo con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Tuttavia, non ci sarà la selfiecam under display. Adotterà fotocamere principali da 48 MP e 108 MP. Solo il modello premium presenterà una main camera da 108 MPX. Gli altri della gamma disporranno di ottiche da 48 Mega.

Vale la pena segnalare che, se la serie Redmi K50 utilizzerà il SoC Snapdragon 895, probabilmente non verrà rilasciata quest'anno. Il chipmaker americano rilascerà il suo SoC di punta di prossima generazione a dicembre.

Ci sono anche segnalazioni riguardanti il design dei prodotti top di Redmi. Il lato anteriore di entrambi i modelli adotta una soluzione di schermo a perforazione singola a 120Hz. Naturalmente, questo non permetterà a questi gadget di usufruire di pannelli full screen al 100%.

Il Redmi K40 è molto popolare che anche dopo pochi mesi dal rilascio, in quanto la domanda è ancora alta. Viste le ottime prestazioni della serie K40, molte persone sono già in attesa del debutto della serie del 2022.

