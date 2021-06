A quanto pare, Redmi non aspetterà fino al 2022 per lanciare la famiglia Redmi K50: ecco cosa sappiamo di questi attesi smartphone del sub-brand di Xiaomi.

Redmi K50: ci siamo, forse

Redmi ha lanciato la serie Redmi K40 all'inizio dell'anno, rendendola una delle gamme di telefoni di punta più economiche del 2021. Tuttavia, il sottomarchio di Xiaomi non si ferma qui, dato che – stando ai rumor – l'azienda starebbe già lavorando ad una nuova serie di smartphone di fascia alta.

Il direttore generale di Redmi Lu Weibing ha infatti utilizzato Weibo per chiedere agli utenti quali funzionalità vorrebbero vedere sui “futuri dispositivi K50”, mentre il celebre tipster Digital Chat Station ha diffuso alcune apparenti specifiche sui suddetti terminali. Tra le caratteristiche indicate dal leaker cisono: una migliore ricarica rapida (potrebbe essere in grado di ricaricare la batteria in poco più di 50 minuti), ottimizzazioni della qualità dei video/immagini e perfezionamento dello schermo.

Sebbene al momento non sia emersa la data di lancio ufficiale, l'allusione proferita dal boss della compagnia ci suggerisce che i telefoni verranno lanciati entro la fine dell'anno (probabilmente entro i prossimi mesi) e non nel 2022.

Ricordiamo che la serie Redmi K40 è stata generalmente limitata alla Cina, anche se il modello base si è fatto strada anche in Europa. Il lancio del Redmi K40 Gaming Edition è invece previsto anche al di fuori della Cina e questa scelta ci fa credere che almeno uno dei telefoni della gamma Redmi K50 potrebbe atterrare anche in Italia.

