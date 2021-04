Negli ultimi giorni, sono emersi diversi teaser poster riguardanti il primo gaming phone della serie Redmi K40. La società si sta impegnando molto per fare un grande debutto nel settore videoludico da mobile. Questa volta c’è un altro teaser ufficiale che svela alcuni dettagli sull’antenna di questo dispositivo. L’ultima immagine mostra che il Redmi K40 Game Enhanced Edition verrà fornito con un set di antenne da gioco indipendente. Inoltre, questo device utilizzerà anche un nuovo modulo di antenne WiFi dedicate esclusivamente ai giochi.

Redmi K40 Game Edition: 12 antenne a bordo

Secondo l’azienda, questo design è necessario per garantire stabilità durante il gioco. Inoltre, ci sarà anche un’antenna di rete mobile, due antenne WiFi convenzionali, una per la navigazione. Con questa configurazione, la versione gaming del Redmi K40 disporrà di un totale di 12 antenne.

Il design è tale che quelle verticali convenzionali rimangono su entrambi i lati. Pertanto, l’azienda ha dovuto posizionare la rete mobile e le antenne WiFi nella parte inferiore del dispositivo. Ciò garantisce che non vi siano interferenze con le impugnature orizzontali e verticali del telefono. Non di meno, la compagnia assicura una ricezione stabile e un’elevata trasmissione del segnale.

Come possiamo vedere dai teaser, il dispositivo ha due speaker stereo superiori e inferiori. Inoltre è dotato di un motore lineare asse X. Lo slot della scheda SIM del telefono si trova nella parte inferiore del telefono. Tuttavia, non esiste una porta per cuffie da 3,5 mm.

Da quello che già sappiamo, la versione gaming del Redmi K40 è dotata di un SoC MediaTek Dimensity 1200. Questo smartphone verrà inoltre fornito con uno schermo diritto flessibile AMOLED con un aggiornamento a 120 Hz. Inoltre, viene fornito con una frequenza di campionamento tattile a tre dita di 480 Hz. Non di meno, il telefono ha due pulsanti pop-up sulla spalla ottimizzati per il controllo del gioco e supporta anche la modalità ad alta frequenza di fotogrammi a 90 fps di “Honor of Kings“.

Lo schermo flessibile adotta il metodo di confezionamento COP per ottenere una cornice ultra sottile. Ha una larghezza di soli 1,8 mm sui lati sinistro, destro e superiore. Tuttavia, il mento è di circa 2,7 mm.

