Redmi K50, l'edizione da gioco sarà RIVOLUZIONARIA: perché?

Nelle ultime settimane, ci sono state diverse segnalazioni riguardanti l'arrivo dell'edigin gaming del futuro Redmi K50. Da quando Lu Weibing, il direttore generale del marchio, ha rilasciato un suggerimento su questo dispositivo, Internet è in fermento. Questo sembra essere il modello più popolare della serie prossima al debutto.

Redmi K50: il gaming phone avrà un processore Qualcomm di punta

Il nome di questo smartphone sottolinea che non sarà un classico device. Si concentrerà sul gaming da mobile e ci saranno compromessi nella configurazione e nell'aspetto. Oggi, @DigitalChatStation ha rivelato che il design generale dell'edizione gaming Redmi K50 sarà sostanzialmente lo stesso della generazione precedente.

Ciò significa che l'edizione da gioco Redmi K50 verrà fornita con un display perforato centrale e avrà solidi tasti a spalla da gioco magnetici fluttuanti. Tuttavia, è quello che ci sarà sotto la scocca ad essere rivoluzionario.

Per quanto riguarda il design posteriore, la versione e-sport di Redmi K50 sarà diversa da quella degli altri telefoni da gioco sul mercato. Secondo i rapporti precedenti, la versione e-sport Redmi K50 verrà fornita con uno schermo flessibile da 6,67 pollici di Huaxing Optoelectronics. Non utilizzerà un sensore di impronte digitali sullo schermo ma adotterà un fingerprint laterale, come la generazione precedente. Per quanto riguarda le dimensioni del corpo, le misure della versione e-sport Redmi K50 saranno di circa 162 x 76.8 x 8.45 mm e il peso è di 210g.

Redmi presenterà ufficialmente la serie di punta K50 il prossimo mese. La società ha confermato che questa line-up avrà un modello con l'ultimo SoC Snapdragon 8 Gen1. Ci sarà un doppio sistema di raffreddamento VC e prestazioni elevate.

L'edizione gaming Redmi K50 è apparsa di recente sul database di GeekBench 5. Lo smartphone ha il numero di modello 21121210C. Secondo l'elenco, questo dispositivo ha ottenuto un punteggio single-core di 1240 punti mentre il punteggio multi-core è stato di 3645 punti. Sebbene disporrà di una batteria integrata di grande capacità da 4700 mAh, verrà fornito con un Immortal Second Charge Pro da 120 W. Questa capacità di ricarica sarà in grado di fornire una carica completa del 100% in 17 minuti.