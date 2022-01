Redmi K50 Gaming: una console portatile, in tutto e per tutto

Redmi K50 Gaming Edition sarà dotato di potenti motori a vibrazione e del processore di punta di casa Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1.

Redmi K50 Gaming Edition: confermato il SoC di bordo

Il sub brand di Xiaomi ha spoilerato l'arrivo del prossimo smartphone Redmi K50 da un po' di tempo ormai. Voci recenti hanno indicato che la società lancerà dapprima la Gaming Edition della serie, che si concentrerà sugli eSport. Ora il popolare tipster Digital Chat Station ha rivelato maggiori dettagli sul device in questione.

Il tipster ha rivelato che il prodotto utilizzerà il SoC Snapdragon 8 Gen 1 e quindi non sarà un device economico. Insieme al potente SoC, il dispositivo sarà dotato anche del motore dell'asse X a banda ultra larga AAC 1016, che è il motore di vibrazione più potente nel campo Android in questo momento.

Oltre a questo, il dispositivo è stato precedentemente pubblicizzato per essere dotato di Gorilla Glass Victus e doppio raffreddamento a liquido VC, che è un sistema di dissipazione del calore premium che aiuta a mantenere basse le temperature durante i giochi più intensi. Dovrebbe anche essere dotato di una batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida da 120 W. Inoltre, il dispositivo sarà dotato anche di tasti trigger.

Il tipster Panda is Bald ha precedentemente rivelato che il dispositivo misurerà 162 x 76,8 x 8,45 mm e peserà 210 grammi. Ospita un display da 6,67 pollici, che sembra essere un pannello con bordo curvo OLED che supporta una risoluzione Full HD+.

Per la fotografia, sarà caratterizzato da una selfiecam da 16 megapixel e un'unità a tripla lente da 48 / 64 megapixel (principale) + 13 + 2 Mega.

Di recente, un elenco di Geekbench 5 ha rivelato alcune specifiche sul modello Redmi K50 standard. Riutilizzerà il chip Snapdragon 870 di cui è dotato il Redmi K40 e supporterà la ricarica rapida da 67 W. La sua variante più costosa potrebbe offrire 12 GB di RAM. Il dispositivo molto probabilmente presenterà la MIUI 13 basata su Android 12 out of the box.