Redmi K50: l'edizione da gioco è dietro l'angolo

La variante da gaming del nuovo Redmi K50 con un'esperienza di gioco ad alte prestazioni potrebbe arrivare presto. Di fatto, secondo quanto riferito, il sub brand di Xiaomi sta lavorando alla serie di smartphone K50 da diverso tempo, ma mentre la casa madre dovrebbe svelare la prima serie di smartphone Xiaomi 12 entro la fine di questo mese, si ipotizza che la gamma Redmi K50 debutti nel primo trimestre del prossimo anno. L'ultimo post Weibo di Digital Chat Station suggerisce che il lancio dell'edizione Redmi K50 Gaming potrebbe non essere lontano.

Cosa sappiamo del Redmi K50 Pro?

Secondo l'informatore, il K50 Gaming disporrà di un display piatto con un foro posizionato centralmente. Il suo frame laterale destro avrà pulsanti trigger meccanici per i giochi. Ha aggiunto che offrirà un'esperienza di gioco ad alte prestazioni.

Un recente rapporto ha rivelato che il telefono Xiaomi con 21121210C è stato approvato dall'autorità CMIIT della Cina. Il numero di modello abbreviato di questo dispositivo è L10 e il nome in codice è Matisse. I numeri di modello 21121210G e 21121210I appartengono alle sue edizioni globale e indiana. È probabile che arrivi come dispositivo a marchio POCO in altri mercati.

Dovrebbe arrivare con specifiche come un display OLED a 120Hz o 144Hz, uno scanner di impronte digitali sullo schermo e un chipset Dimensity 9000. Per la fotografia, potrebbe essere dotato di un'unità quad-camera così ripartita: 64 megapixel (Sony IMX686) + 13 megapixel (ultrawide) + 8 megapixel (telemacro) + 2 megapixel (profondità). Si ritiene che esista un'altra variante del telefono dotata di una fotocamera principale Samsung HM2 da 108 megapixel.

Non di meno, esiste un telefono della serie Redmi K50 Gaming esclusivo per la Cina con un numero di modello 22041211AC. Il suo numero di modello abbreviato è L11A e il nome in codice è Rubens. Si dice che questo sia il modello standard, mentre il sopra menzionato 211121210C potrebbe arrivare come un'iterazione”Pro” del device.

Il modello 22041211AC dovrebbe arrivare con specifiche come il chipset Dimensity 7000 e un'unità tripla fotocamera Samsung GW3 da 64 megapixel. Il resto delle sue specifiche sono nascoste.