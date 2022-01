Redmi K50: il debutto è alle porte, ma cosa ci aspettiamo?

Uno smartphone della serie Redmi K50 è passato attraverso importanti siti Web di certificazione tra cui TENAA, Geekbench e 3C prima del lancio. La società tecnologica cinese ha presentato gli smartphone della serie Xiaomi 12 non molto tempo fa. Ora, i segnali indicano che l'azienda si sta preparando per il debutto dei flagship del sub brand Redmi. Nel tentativo di creare più clamore, il direttore generale Lu Weibing ha condiviso il primo teaser della serie Redmi K50.

Cosa sappiamo del nuovo Redmi K50?

Un nuovo smartphone Redmi con numero di modello 21121210C è apparso sui siti Web di certificazione TENAA, Geekbench e 3C. Il telefono racchiuderà un SoC Snapdragon 8 Gen 1 sotto il cofano. A parte questo, sappiamo che offrirà il supporto per la ricarica da 120 W.

Secondo MySmartPrice, queste specifiche suggeriscono che il telefono avvistato di recente potrebbe essere il K50 Pro. Il device con numero di modello 21121210C ha ottenuto 1226 punti e 3726 punti nel round single-core e multi-core del test Geekbench 5.

Inoltre, l'elenco ha rivelato che il telefono sarà alimentato da un processore octa-core con nome in codice taro. Questo processore avrà una configurazione 1 + 3 + 4 core, accoppiata con una frequenza di clock di picco di 3,0 GHz. In altre parole, il Redmi 21121210C potrebbe disporre del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 sotto la scocca.

Questa speculazione è in linea con un rapporto precedente che suggeriva che un terminale della gamma K50 sarebbe stato un flagship con SD 8 Gen 1 molto economico. Probabilmente, più del cugino Xiaomi 12.

A parte questo, il Redmi 21121210C ha recentemente ottenuto l'importante certificazione 3C. L'elenco suggerisce il supporto per la ricarica rapida a 120 W. Inoltre, l'elenco di Geekbench suggerisce la disponibilità di 12 GB di RAM. Implica anche che il telefono sarà dotato di sistema operativo Android 12.

Redmi K40 Pro e K40 Pro+ sono stati gli unici telefoni lanciati nella serie K40 l'anno scorso a racchiudere il processore Snapdragon 888 di punta di Qualcomm. Allo stesso modo, K30 Pro e K30 Pro Zoom sono stati gli unici telefoni lanciati con SoC Qualcomm Snapdragon 865.

Nelle notizie correlate, il sub brand di Xiaomi ha rilasciato un teaser all'inizio di questa settimana confermando l'imminente debutto di un telefono avente una batteria da 4.700 mAh e fast charge cablata da 120W. Restate connessi.