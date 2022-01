Redmi K50 come Xiaomi 12: fratelli separati alla nascita

Redmi K50 Pro sarà dotato del sensore Sony IMX766, lo stesso che abbiamo visto a bordo dello Xiaomi 12. Mentre ci avviciniamo a febbraio, il sub brand del colosso cinese sta per alzare il sipario sulla nuova gamma di flagship Redmi K50. Le voci hanno iniziato a girare più velocemente poiché in Cina sono trapelate altre specifiche tecniche relative alla gamma in questione.

Redmi K50 avrà lo stesso sensore di Xiaomi 12

Una fuga di notizie arriva dal popolare leakster cinese, Panda is Bald. Il leakster ha rivelato su Weibo che il Redmi K50 utilizzerà il sensore di imaging Sony IMX766 come sensore fotografico principale a bordo dell'ammiraglia. Questo chipset lo troviamo anche in molti altri prodotti di punta come lo Xiaomi 12, il Realme GT 2 Pro e l'OPPO Find X3 Pro.

Tuttavia, il post di Weibo non specifica quale modello della line-up Redmi K50 riceverà il sensore, ma precedenti perdite indicano che il chipset sarà presente sulla variante K50 Pro, sulla K50 Pro Plus o su entrambe.

Come da precedenti indiscrezioni, si dice che il K50 Pro sia dotato di un display AMOLED Full HD+ da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una batteria da 4700 mAh e una ricarica di 120 W.

Inoltre, qualche giorno fa, erano emersi online i render trapelati e il case del Redmi K50 Pro. Non di meno, sappiamo che llo smartphone verrà fornito con un unico foro nella posizione centrale in alto e il display avrà angoli arrotondati, simili al corpo del telefono. Non dovrebbe mancare il supporto alla fast charge cablata fino a 120W.

Dulcis in fundo, ci sarà un'edizione “gaming” chiamata “e-Sports Edition”.