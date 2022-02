Redmi K50 Gaming: si ricarica da zero a cento in 15 minuti

La batteria da 4.700 mAh del Redmi K50 Gaming Edition può essere ricaricata in soli 17 minuti; questo incredibile dato è appena stato rivelato dalla compagnia con un post su Weibo.

Redmi K50 Gaming: record su tutti i fronti

Il Redmi K50 Gaming Edition verrà lanciato ufficialmente il prossimo 16 febbraio in Cina e, prima del debutto, i funzionari dell'azienda hanno continuato a stuzzicare la fantasia dei fan con teaser relativi al dispositivo. L'ultimo poster mostra la capacità di ricarica del telefono da gioco.

Il GM di Redmi Lu Weibing poche ore fa, tramite un post su Weibo, ha rivelato che la batteria da 4.700 mAh del K50 Gaming potrà essere ricaricata in soli 17 minuti. Si dice che questo sia il “telefono cellulare della serie Snapdragon 8 con la ricarica più veloce che sia stato elencato”.

Il sistema di ricarica del telefono è stato paragonato ai rifornimenti a mezz'aria, consentendo giochi pesanti anche quando è collegato. L'estremità USB-C del cavo di ricarica è stata angolata in modo da non interferire quando il dispositivo viene tenuto in “landscape mode”. Un elaborato sistema di raffreddamento completo di ventole di raffreddamento significa anche che il gioco, durante la ricarica, non dovrebbe causare surriscaldamento.

Lu aveva precedentemente rivelato che il K50 Gaming utilizzava una batteria multipolare MTW, che ha una resistenza interna inferiore e una minore generazione di calore. Questo è stato accoppiato con due celle ad alta velocità per una maggiore efficienza di ricarica.

Un altro recente teaser ufficiale aveva rivelato le specifiche della fotocamera. Ci sarà una configurazione a tripla lente sul retro, con la principale che sarà un Sony IMX686 da 64 MP. Sul lato frontale, ci sarà un'unità da 20 MP per selfie e videochiamate.

Redmi K50 Gaming Edition sarà probabilmente venduto con un nome diverso a livello globale.