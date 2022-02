Redmi e Mercedes-AMG insieme per il flagship più veloce di sempre

Redmi annuncia la partnership con il team Mercedes-AMG F1 per gli smartphone della serie K50. Ecco cosa è emerso in queste ore. Il marchio sostenuto da Xiaomi ha annunciato oggi ufficialmente una partnership con il team di auto sportive da corsa. La società afferma che quest'ultimo fungerà da partner esclusivo di telefonia mobile per esplorare le prestazioni estreme dei nuovi flagship.

Redmi e Mercedes-AMG: cosa cambierà con il nuovo K50?

L'annuncio suggerisce anche che verrà lanciato uno smartphone Redmi K50 Mercedes F1, che probabilmente sarà un modello in edizione limitata. Al momento, non si sa molto su questo terminale in arrivo. La società si sta anche preparando a lanciare il Redmi K50 Gaming Edition nel mercato cinese ed è molto probabile che il dispositivo F1 Limited Edition possa essere una variante della Gaming Edition lanciata su 16 febbraio.

Sulla base delle indiscrezioni emerse in rete, lo smartphone Mercedes Edition verrà fornito con l'iconica combinazione di colori delle auto Mercedes di F1, incluso un pannello posteriore di colore grigio con elementi triangolari neri attorno alla sezione centrale del pannello posteriore. I due lati dei triangoli saranno rivestiti di colore ciano e una striscia RGB luminosa verrà integrata nel modulo della fotocamera.

Il telefono avrà anche due strisce da corsa grigio scuro poste verticalmente lungo il centro del pannello posteriore e il marchio Mercedes AMG Petronas F1 Team nell'angolo in alto a destra insieme all'iconico badge Mercedes.

Il Redmi K50 Gaming Edition sarà dotato di un display OLED Full HD+ da 6,67 pollici con una risoluzione dello schermo di 2400 x 1080 pixel, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 480 Hz insieme alla protezione Gorilla Glass Victus.

Sotto il cofano, il dispositivo sarà alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Per mantenere la temperatura sotto controllo, il gadget sarà dotato di un'area di raffreddamento VC di 4860 mm². Si dice che questo sarà il primo al mondo ad essere dotato di un motore a banda ultra larga CyberEngine.

Per la fotografia, ci sarà una configurazione a tripla lente sul retro, composta da un sensore primario Sony IMX686 da 64 megapixel, accoppiato con un sensore OmniVision OV13B da 13 megapixel e un obiettivo terziario da 2 megapixel. Sul lato frontale, ci sarà uno snapper da 20 Mpx per i selfie e le videocall.

È probabile che esegua l'ultimo sistema operativo Android 12 pronto all'uso con l'interfaccia utente personalizzata MIUI 13 dell'azienda in cima. Il dispositivo sarà alimentato da una batteria da 4.700 mAh con supporto per la ricarica rapida da 120 W.