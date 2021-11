Redmi K50 Gaming: tutte le caratteristiche del nuovo device

Le presunte specifiche del nuovo smartphone Redmi K50 Gaming sono emerse online; ulteriori dettagli relativi alla data di debutto poi, sono appena stati trapelati.

Redmi K50 Gaming: cosa sappiamo al momento?

La scorsa settimana, abbiamo segnalato i presunti numeri di modello dei telefoni facenti parte della line-up Xiaomi 12 e Redmi K50. A pochi giorni da ciò, sono emersi ulteriori dettagli su due di questi dispositivi. Diamo un'occhiata a ciò che questi prodotti hanno da offrire.

Xiaomiui ha svelato due imminenti smartphone dell'OEM cinese, aventi nome in codice Matisse e Rubens. Questi terminali portano rispettivamente i numeri di modello abbreviati L10 e L11A. Le informazioni sul duo sono state trovate nel codice della MIUI e nel database IMEI.

Il primo avrà tre varianti regionali, ovvero China, Global e India. Questo si basa sui numeri di modello 21121210C, 21121210G e 21121210I registrati nel database del portale IMEI.

In Cina sarà venduto con il marchio Redmi, mentre in altri mercati sfoggerà il marchio POCO. Poiché le prime quattro cifre dei numeri di modello dei dispositivi Xiaomi indicano l'anno e il mese di rilascio, questo telefono potrebbe fare il suo debutto a dicembre 2021.

Inoltre, il sito di Xiaomiui suggerisce che il marchio asiatico potrebbe non essere in grado di rilasciarlo in tempo poiché il software del device è ancora in fase di sviluppo.

Per quanto riguarda le specifiche, si dice che lo smartphone sia alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 9000 recentemente presentato. Dovrebbe avere un display OLED a 120Hz o 144Hz con una combinazione di sensori di impronte digitali su schermo Goodix e FPC.

Per la fotografia, ospiterà quattro lenti sul retro. La configurazione includerà un sensore primario Sony IMX686 da 64 MP, un'unità ultra grandangolare OmniVision OV13B10 da 13 MP, un telemacro OmniVision OV08856 da 8 MP e un sensore di profondità GalaxyCore GC02M1 da 2 MP. C'è anche una variante di questo telefono con una fotocamera principale Samsung ISOCELL HM2 da 108 MP.

Infine, parlando di nomi, il telefono dovrebbe diventare ufficiale come Redmi K50 Gaming o Redmi K50 Gaming Pro in Cina e POCO F4 GT in altri mercati.

Rubens attualmente ha solo una variante “cinese” con numero di modello 22041211AC. Non sorprende che lo smartphone presenterà il marchio Redmi nel suo paese d'origine.

Xiaomiui afferma che questo dispositivo potrebbe diventare ufficiale come Redmi K50 Gaming Standard Edition. Si dice che questo sia alimentato dal chip Dimensity 7000 non ancora annunciato. Sfortunatamente, non si sa molto su questo particolare gadget, tranne che disporrà di tre fotocamere posteriori. La configurazione includerà un sensore primario Samsung ISOCELL GW3 da 64 MP. Secondo il suo numero di modello, lo smartphone dovrebbe diventare ufficiale nell'aprile 2022.