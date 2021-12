Redmi K50: ecco quando potrebbe arrivare

La serie Redmi K50 debutterà nel corso del mese di febbraio 2022; secondo le recenti indiscrezioni, è previsto l'arrivo di ben quattro modelli.

Redmi K50: quattro device all'orizzonte

Si prevede che il sub brand di Xiaomi svelerà presto gli erede della gamma Redmi K40 e le voci a riguardo hanno iniziato ad emergere online. Il Redmi K50 è già stato oggetto di alcune perdite e si dice che verrà lanciato presto. Ora, il popolare tipster @DigitalChatStation ha condiviso le sue tempistiche di lancio dandoci un'idea dell'arrivo dei suddetti nuovi flagship.

Secondo il tipster, la serie in questione debutterà il prossimo anno. Si dice che arrivi entro la fine di febbraio in Cina. Secondo quanto riferito, il telefono avrà più modelli, il che è ovvio considerando le numerose varianti della serie precedente.

Secondo i rapporti, il telefono verrà fornito con quattro diversi chipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, Snapdragon 870, MediaTek Dimensity 7000 e Dimensity 9000. Le fughe di notizie precedenti hanno rivelato che i telefoni della serie K50 disporranno della MIUI 13 out of the box. Considerando che il debutto è a febbraio, non è più una sorpresa poiché la nuova skin di Xiaomi debutterà proprio questo mese. Ora, resta da vedere se debutterà con la MIUI basata su Android 12 o su Android 11.

Tuttavia, c'è ancora molto tempo prima di vedere ufficialmente il dispositivo sul mercato. Per ora, abbiamo alcune specifiche dei telefoni, grazie ai leaker e alle certificazioni emerse sul web. Il K50 dovrebbe avere nomi in codice: Matisse e Rubens.

Il Matisse alias il telefono da gaming K50 alimentato con Dimensity 9000 verrà fornito con uno schermo con frequenza di aggiornamento di 120Hz o 144Hz. Si dice che vanterà uno schermo OLED che funzionerà anche come scanner di impronte digitali in-display per la sicurezza dei dati degli utenti. Dovrebbe avere un sistema quad-camera da 64 MP e potrebbe essere dotato di un meccanismo di raffreddamento speciale considerando che sarà un prodotto per il gioco da mobile. Questo dispositivo può essere chiamato come modello Redmi K50 Gaming Pro.

Inoltre, il telefono con nome in codice Rubens dovrebbe essere il modello Redmi K50 Gaming Standard che prevede il Dimensity 7000 sotto la scocca. Potrebbe avere un sistema a tripla lente da 64 MP con un meccanismo di raffreddamento simile a quello di Matisse, il modello Gaming Pro.

I dettagli relativi ai modelli K50 alimentati da Snapdragon 870 e Snapdragon 8 Gen 1 devono ancora essere svelati. Una volta che avremo ulteriori informazioni sullo stesso, vi aggiorneremo.