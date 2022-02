Redmi K50 Gaming Edition si ispira alle auto da corsa

Il design della Redmi K50 Gaming Edition è stato ispirato alle auto sportive; questo è quanto ha affermato poche ore fa un dirigente dell'azienda. Scopriamo nuovi dettagli del futuro prodotto per il gioco da mobile che cambierà le carte in tavola del settore.

Redmi K50 Gaming Edition: un design mozzafiato

Il prossimo telefono Redmi K50 Gaming Edition ha un design ispirato alle auto sportive, ha affermato oggi il direttore generale Lu Weibing attraverso un post sui social media.

L'ispirazione del design automobilistico abbraccia il look generale del telefono, i suoi colori e, infine, la sua “sofisticatezza“, ha aggiunto il GM. Il telefon osarà in grado di fornire una “squisita sensazione in mano”.

Inoltre, i pulsanti da gioco trigger che si troveranno su uno dei bordi più lunghi del device sono stati paragonati al meccanismo di cambio al volante delle auto sportive. Ciò dovrebbe fornire un'esperienza altamente coinvolgente con i giochi di corse, anche se i pulsanti di attivazione sono tradizionalmente utilizzati per i giochi FPS.

E se si avrà bisogno di altre prove sul fatto che il K50 Gaming Edition sia ispirato alle auto sportive, vi basterà vedere la speciale Mercedes AMG Petronas Edition. Questa variante presenta l'iconica combinazione di colori delle auto Mercedes F1, con un pannello posteriore di colore grigio completato da motivi triangolari neri attorno alla sezione centrale.

La variante Gaming Edition della serie K50 sarà rilasciata il 16 febbraio; sarà l'erede del Redmi K40 Gaming Edition dello scorso anno. Sotto la scocca, presenterà un processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm e avrà un'area di dissipazione del calore totale di 4860 mm² VC. La sua grande batteria da 4.700 mAh sarà caricata all'incredibile velocità record di 120W.