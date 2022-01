Redmi K50 Gaming è dietro l'angolo e sarà potentissimo

Redmi K50 Gaming Edition potrebbe essere il primo ad essere lanciato dalla sua gamma e probabilmente conterrà il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Cosa sappiamo del Redmi K50 Gaming Edition?

È stato rivelato oggi che il primo modello ad arrivare sul mercato come parte della line-up K50 sarà probabilmente il K50 Gaming Edition che si concentrerà sugli eSport.

Le informazioni provengono da un noto insider del settore Digital Chat Station che ha pubblicato un post su Weibo affermando che il telefono sarà alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 1 e vanterà da un sistema di dissipazione del calore premium che aiuterà il device aiutare a mantenere basse le temperature durante i giochi intensivi.

Il post rivela inoltre che altre varianti della gamma con processori MediaTek Dimensity 8000/9000 si faranno strada nei mesi a venire e che potrebbero avere un prezzo più alto.

Il blogger aveva anche accennato in precedenza che il gaming phone verrà fornito con un motore aptico sull'asse X, altoparlanti JBL, Gorilla Glass Victus e doppio raffreddamento a liquido VC.

Un altro post di Lu Weibing, General Manager della linea di prodotti Redmi, ha suggerito che il “Redmi K50 Universe” conterrà una batteria da 4.700 mAh in grado di essere riempita fino al 100% in soli 17 minuti mediante un caricatore da 120 W e che l'intera formazione sarà lanciata il prossimo mese.

Di recente, un elenco di Geekbench 5 ha rivelato alcune specifiche sul modello Redmi K50 standard. Verrà utilizzato nuovamente il chip Snapdragon 870 di cui era dotato il Redmi K40 e supporterà la fast charge rapida da 67 W. La sua variante più costosa potrebbe offrire 12 GB di RAM. Il dispositivo molto probabilmente si avvierà anche nell'ultima MIUI 13 basata su Android 12 out of the box.