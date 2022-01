Redmi K50: avrà un fingerprint laterale

Nelle ultime settimane ci sono state diverse segnalazioni riguardanti la serie Redmi K50. Tuttavia, non ci sono state menzioni relative al sensore di impronte digitali presenti su questo smartphone. Ricordiamo che il K40 di precedente generazione era dotato di un sensore d'impronte laterale. Secondo Xiaomiui.net, il nuovo modello utilizzerà uno schema di impronte digitali laterale. Si legge però che la compagnia ha migliorato e ottimizzato il nuovo fingerprint.

Cosa sappiamo del nuovo lettore di impronte digitali del Redmi K50?

Per mantenere la bellezza e il touch and feel del Redmi K40, il modulo per le impronte digitali è stato incorporato nel tasto funzione. Inoltre, il team della compagnia intende ripristinare anche i segnali dei dati di riconoscimento delle impronte digitali e migliorare ulteriormente l'algoritmo di ottimizzazione della verifica delle impronte al fine di garantire che la velocità di sblocco e la precisione non cambino.

Ora la società continuerà a utilizzare la soluzione side fingerprint sulla serie K50. È importante notare che non tutti gli smartphone della serie Redmi K50 utilizzeranno il sensore di impronte digitali laterale. È molto probabile che i modelli superiori utilizzino una soluzione di impronte digitali su schermo.

Un nuovo smartphone Redmi avente numero di modello 21121210C è apparso sui siti Web di certificazione TENAA, Geekbench e 3C. Il telefono racchiude un SoC Snapdragon 8 Gen 1 sotto il cofano. A parte questo, sappiamo che offrirà il supporto per la ricarica da 120 W. Secondo MySmartPrice, queste specifiche suggeriscono che il telefono avvistato di recente potrebbe essere il K50 Pro. Il 21121210C ha ottenuto 1226 punti e 3726 punti nel round single-core e multi-core del test Geekbench 5.

Inoltre, il portale ha rivelato che il telefono sarà alimentato da un processore octa-core con nome in codice taro. Questo processore avrà una configurazione 1 + 3 + 4 core, sarà accoppiato da una frequenza di clock di picco di 3,0 GHz. Questa speculazione è in linea con un rapporto precedente che suggerisce che la serie di flagship del sub brand di Xiaomi sarà la più conveniente con il SoC di ultima generazione di Qualcomm.

A parte questo, il Redmi 21121210C ha recentemente ottenuto l'importante certificazione 3C. L'elenco suggerisce un supporto per la ricarica rapida a 120 W. Inoltre, il portale di Geekbench suggerisce la disponibilità di 12 GB di RAM. Viene menzionto anche che il telefono sarà dotato di sistema operativo Android 12. Sotto la scocca invece, potrebbe esserci una batteria da 4.700 mAh.