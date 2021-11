Redmi K50: nuove informazioni sui flagship del 2022

La serie Redmi K50 probabilmente arriverà con la skin MIUI 13 e i processori Dimensity 7000 e 9000 sotto la scocca; facciamo il punto di tutto ciò che sappiamo al momento.

Redmi K50: ci saranno SoC MediaTek di punta

All'inizio di questo mese, un informatore cinese ha affermato che la serie Redmi K50 sarebbe arrivata con quattro diversi chipset come Snapdragon 870, Snapdragon 8 Gen 1, Dimensity 7000 e Dimensity 9000. Ora, un altro tipster affidabile, Digital Chat Station, ha riferito con esattezza alcuni dettagli in più sui processori che alimenteranno i telefoni in arrivo.

Secondo il tipster, i K50 di Redmi verranno dotati dell'ultima MIUI 13. Rapporti passati hanno affermato che anche Xiaomi 12 e Xiaomi 12X che dovrebbero essere lanciati a dicembre arriveranno con la skin MIUI 13 preinstallato. Tuttavia, non è chiaro se questi dispositivi riceveranno la nuova UI con Android 12 o Android 11.

L'informatore ha ribadito che i Redmi K50 presenteranno i chipset Dimensity 7000 e Dimensity 9000. Ha aggiunto che le prestazioni di questi chipset non saranno veloci come le controparti aventi a bordo i SoC Snapdragon 870 e Snapdragon 8 Gen 1.

Ricordiamo che l'OEM taiwanese ha recentemente annunciato il D9000 come il primo chipset al mondo realizzato con la tecnologia di elaborazione a 4 nm di TSMC. Il Dimensity 7000 deve ancora essere ufficializzato.

Si ipotizza che i device Xiaomi con nome in codice Matisse (numero di modello abbreviato L10) e Rubens (numero di modello abbreviato L11A) possano debuttare nel mercato cinese come smartphone da gaming della line-up Redmi K50.

Si ritiene che il primo sarà alimentato dal SoC Dimensity 9000. Si ipotizza che questo telefono porti il ​​marchio POCO negli altri altri mercati. Dovrebbe essere dotato di specifiche come uno schermo OLED a 120 Hz o 144 Hz, uno scanner di impronte digitali in-display, un'unità quad-camera da 64 megapixel + 13 megapixel + 8 megapixel + 2 megapixel. Si ipotizza che esista un'altra variante di questo telefono con una fotocamera principale da 108 megapixel. Questo terminale potrebbe essere lanciato nel mercato cinese come Redmi K50 Gaming o K50 Gaming Pro e potrebbe arrivare come POCO F4 GT in altri mercati.

D'altra parte, Rubens sarà nominato Redmi K50 Gaming Standard Edition. È probabile che sia dotato del Dimensity 7000 e di un'unità a tripla camera guidata da una lente da 64 megapixel.