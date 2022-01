Redmi K50: ci sarà una versione dedicata ai GAMERS

Le specifiche di Redmi K50 Gaming Edition sono emerse in rete ancora una volta online. Ecco cosa sappiamo sulla variante destinata ai gamers della line-up di flagship del sub brand di Xiaomi.

Redmi K50 e-Sports edition: le specifiche trapelate

Nelle ultime settimane, due dispositivi Redmi con i numeri di modello 2201116SC e 21121210C sono stati approvati dall'autorità 3C cinese. Secondo il tipster Panda is Bald, il primo debutterà come Redmi K50, mentre il secondo romperà la copertura come K50 e-sports edition; in poche parole, sembra essere la famosa Gaming Edition di cui tanto si parla. Grazie al tipster Digital Chat Station conosciamo le specifiche del dispositivo in questione.

Recentemente, Redmi ha rivelato che la serie K50 sarà dotata di Snapdragon 8 Gen 1, una batteria da 4.700 mAh e una ricarica rapida da 120 W. L'insider ha affermato che queste specifiche saranno disponibili sull'edizione e-sport della serie.

L'insider ha inoltre affermato che il terminale sarà dotato di un display ad alta frequenza di aggiornamento con protezione Gorilla Glass Victus. Verrà inoltre fornito con doppio raffreddamento a liquido VC, motore lineare sull'asse x e altoparlanti stereo JBL. Il K50 e la sua edizione e-sport dovrebbero arrivare con Android 12 basato su MIU 13.

Rapporti passati hanno affermato che il Redmi K50 Gaming verrà fornito con specifiche come un pannello OLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz o 144 Hz, sensore principale da 64 megapixel (Sony IMX686) + 13 megapixel (ultrawide) + 8 megapixel (telemacro) + 2 megapixel (profondità) unità quad-camera.

Potrebbe esserci una versione superiore di questo modello con un obiettivo Samsung HM2 da 108 megapixel. Si ipotizza che questo dispositivo possa essere rilasciato con il nome POCO F4 GT nei mercati al di fuori di quello cinese e indiano.

La line-up K50 debutterà a febbraio in Cina. Non sappiamo nulla della disponibilità globale ma pensiamo che i device possano arrivare nei mesi a venire anche da noi in Europa.