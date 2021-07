Stando a quanto si apprende in queste ore, sembra che la futura serie di flagship del sub brand di Xiaomi, la gamma Redmi K50, dovrebbe essere lanciata diverso tempo prima della roadmap prevista attualmente, ossia febbraio 2022.

Redmi K50: quando arriveranno?

Redmi, il sub-brand di Xiaomi ha presentato la serie Redmi K40 alla fine di febbraio. Solo quattro mesi dopo, il direttore generale del marchio ha spoilerato l'arrivo della line-up K50. Ora, un informatore affidabile rivela quando questi telefoni verranno svelati in maniera ufficiale.

I flagship della gamma Redmi K di solito debuttano nella prima metà dell'anno; le uniche eccezioni sono state il Redmi K30 e Redmi K30 5G, annunciati a fine dicembre di qualche anno fa. Quindi, non sorprende sapere che la prossima linea di prodotti di punta dell'azienda sarà lanciata prima del prossimo Festival di Primavera, che cadrà il 1 febbraio 2022. Per chi non lo sapesse, questo è un altro nome per indicare il capodanno cinese. Questa indiscrezione proviene dal noto tipster online Digital Chat Station. Dal momento che è sempre stato accurato con quasi tutte le sue perdite, la suddetta cronologia di lancio della serie Redmi K50 potrebbe essere vera.

Seguendo la tempistica approssimativa condivisa dal leakster, gli smartphone potrebbero probabilmente diventare ufficiali a gennaio. Ciò significa che almeno uno dei modelli potrebbe essere alimentato da un SoC mobile Qualcomm di punta di nuova generazione (Snapdragon 895?), che dovrebbe uscire allo scoperto a dicembre come i suoi predecessori, durante lo Snapdragon Summit del 2021.

Al momento, non si sa nulla dei nuovi dispositivi, tuttavia, ci aspettiamo di scoprirlo nei prossimi giorni tramite leaks, certificazioni e teaser ufficiali. Intanto, in invitiamo a restare connessi; vi aggiorneremo non appena avremo maggiori informazioni in merito.

Xiaomi

Smartphone