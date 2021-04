Lo sappiamo, lo sappiamo. Il titolo potrebbe confondervi, ma niente paura: il device in sé non dispone di una tastiera vera e propria ma di un software nativo che replica la sensazione delle tipiche periferiche da gaming di casa Razer. In poche parole: c’è un’app che ne simula le caratteristiche.

Redmi K40 Game Enhanced Edition ha una tastiera meccanica Razer (APP)

Il Redmi K40 Game Enhanced Edition (noto anche come Redmi K40 Gaming Edition) è stato lanciato oggi in Cina. Il telefono è dotato di molte funzioni interessanti e una che è passata in sordina è proprio l’app per tastiera personalizzata, realizzata in collaborazione con Razer.

Razer è un nome familiare quando si tratta di dispositivi e periferiche di gioco. Il produttore ha persino realizzato alcuni telefoni da gioco prima di arrendersi ed uscire dal mercato.

L’app per tastiera, come mostrato nell’immagine, ha un tema che imita le famose tastiere meccaniche del brand e la loro caratteristica illuminazione Chroma RGB. Dall’immagine, sembra che gli utenti saranno in grado di passare da un tema all’altro poiché sembra essere visibile anche una doppia skin bianca / nera. Con Redmi K40 Game Enhanced Edition, la compagnia ha stretto una partnership, non solo con Razer, ma anche con JBL.

Il nuovo telefono da gioco ha un display OLED da 6,67 pollici a 120 Hz, un processore Dimensity 1200, fino a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Ha anche una tripla fotocamera posteriore da 64 MP, una fotocamera selfie da 16 MP, uno scanner di impronte digitali montato lateralmente e altoparlanti stereo certificati JBL.

C’è una batteria da 5065 mAh sotto il retro in vetro con supporto per la ricarica rapida da 67 W. Ha anche Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, supporto dual SIM, NFC, raffreddamento a liquido ed esegue MIUI 12.5 basato su Android 11 pronto all’uso. È stato riferito che il telefono riceverà una versione globale sotto il marchio POCO.

