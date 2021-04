Lancio di Redmi K40 Game Enhanced Edition oggi. Facciamo il “recap” di tutte le informazioni che sappiamo e le indiscrezioni trapelate nelle settimane precedenti.

Il prezzo e le specifiche del device saranno rivelati durante l’evento di lancio in Cina più tardi oggi.

Redmi K40: il primo gaming phone sta arrivando

Il lancio di Redmi K40 Game Enhanced Edition è previsto per oggi. Come suggerisce il nome, sarà un’edizione da gioco speciale del Redmi K40 standard che è stata introdotta a febbraio. L’immagine promozionale recentemente mostrata aveva rivelato che il terminale disporrà di pulsanti sul lato destro del dispositivo che funzioneranno come trigger di gioco. L’azienda afferma che avrà un design sottile e bello e sarà un telefono da gioco hardcore. Avrà un design punch-hole sul davanti per selfie e chat video, triple telecamere sul retro con sistema di autofocus laser.

Il lancio di Redmi K40 Game Enhanced Edition avverrà più tardi e l’evento sarà probabilmente trasmesso in live streaming attraverso il sito web Xiaomi China.

Specifiche Redmi K40 Game Enhanced Edition

Redmi K40 Game Enhanced Edition arriverà con una luce ambientale pulsante costruita attorno alla configurazione della tripla fotocamera. La luce LED cambierà colore e questa funzionalità sarà valida, non solo con i giochi, ma anche per le chiamate, i messaggi e la ricarica. Il colore potrà essere personalizzato per ognuna di queste funzioni. Non di meno, avrà pulsanti pop-up sul frame che possono essere ritirati e rilasciati con un interruttore strutturato.

Redmi K40 Game Enhanced Edition sfoggia un display OLED flessibile con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una frequenza di campionamento tattile di 480 Hz, HDR10 + e cornici da 1,8 mm su tre lati. Si conferma che il telefono è alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 1200. Il telefono includerà una batteria da 5.065 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata da 67 W. Sfortunatamente, le altre specifiche del Redmi K40 Game Enhanced Edition sono nascoste, ma possiamo ipotizzare che siano simili a quelle della variante standard Redmi K40.

