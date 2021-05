Il lancio globale di Redmi K40 Gaming Edition è imminente, secondo quanto si apprende dalla sua apparizione all’interno del Play Console. Il sub-brand di Xiaomi ha annunciato il mese scorso il Redmi K40 Gaming Edition come il suo primo telefono da gioco hard-core. Questo device dovrebbe ora arrivare nei mercati globali visto che è emerso nel database di Google Play Console.

Redmi K40 Game Edition: quanto sarà da noi?

L’elenco della Play Console afferma che il dispositivo supporta una risoluzione FHD +, una densità di pixel di 440 PPI, gode del sistema operativo Android 11, vanta 8 GB di RAM e dispone del chipset Dimensity 1200. Questi dettagli sono già noti attraverso il suo lancio in Cina. Resta da vedere se il dispositivo romperà la copertura nei mercati globali alla fine di questo mese.

In India, la Redmi K40 Gaming Edition dovrebbe arrivare come dispositivo con marchio POCO. Rapporti recenti hanno affermato che potrebbe essere chiamato POCO F3 GT. Ancora una volta, non ci sono notizie ufficiali sull’arrivo di un nuovo smartphone della serie F.

Specifiche e caratteristiche

Il Redmi K40 Gaming Edition ha un display OLED da 6,67 pollici con un foro posizionato centralmente. Lo schermo offre una risoluzione Full HD + di 1080 x 2400 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il dispositivo è dotato di protezione da polvere e schizzi IP53 e la parte anteriore è schermata da Gorilla Glass 5.

Il K40 Gaming Edition si avvia con il sistema operativo Android 11 basato su MIUI 12.5 ed è alimentato dal chipset Dimensity 1200. Il telefono viene fornito con un massimo di 12 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria integrata. Per i giochi, è dotato di pulsanti sulle spalle di gioco pop-up fisici.

Ha una snapper da 16 megapixel sul davanti per i selfie e la sua configurazione della fotocamera posteriore, che viene fornita con illuminazione RGB, ha una lente principale da 64 megapixel, un obiettivo ultrawide da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel. La batteria da 5.065 mAh del dispositivo supporta la ricarica rapida da 67 W. Dispone inoltre di altoparlanti stereo alimentati da JBL e di uno scanner di impronte digitali rivolto lateralmente.

