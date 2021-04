Redmi K40 Game Enhanced Edition potrebbe essere arrivare in India con il moniker di POCO F3 GT. Il sub-brand di Xiaomi ha annunciato all’inizio di questa settimana il suo primo smartphone da gioco con chipset Dimensity 1200. Si ritiene che il numero di modello di questo dispositivo sia M2104K10C.

Redmi K40 Game Edition: quando arriverà da noi?

Nuove informazioni rivelano che la sua variante indiana con numero di modello M2104K10I potrebbe debuttare in India con POCO F3 GT. Oltre che sul suolo asiatico, questo device avente il suddetto nome, potrebbe arrivare anche da noi in Europa.

Rapporti precedenti hanno affermato che il terminale ha il nome in codice Ares. Il tipster ha rivelato che l’edizione indiana di questo smartphone invece, ha il nome in codice “ares in” e potrebbe disporre del moniker POCO F3 GT. In precedenza, questo numero di modello era stato individuato nel database IMEI indiano come un dispositivo con marchio POCO.

Non è chiaro quando POCO annuncerà l’F3 GT in India e negli altri mercati mondiali. Alcune parti del Paese hanno esteso il blocco COVID fino al 15 maggio per via della grande ondata di contagi che sta interessando la popolazione. Non di meno, molti brand stanno posticipando i loro eventi.

Realme avrebbe dovuto annunciare Realme X7 Max 5G il 4 maggio attraverso un mega evento di lancio, ma il suo arrivo è stato posticipato a tempo indeterminato. Quindi, è probabile che il POCO F3 GT possa debuttare in India dopo il 15 maggio o se il blocco dovesse continuare, anche a giugno. Si consiglia quindi di attendere ulteriori rapporti per conoscere il suo arrivo.

Il Redmi K40 Game Enhanced Edition è arrivato in Cina con un prezzo base di 1.999 Yuan ($ 309). Offre agli utenti un display AMOLED da 6,67 pollici che garantire un refresh rate di 120Hz, una frequenza di campionamento tattile di 480 Hz e una risoluzione FHD. Il chipset Dimensity 1200 alimenta lo smartphone con un massimo di 12 GB di RAM LPDDR4x e 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. È supportato da una batteria da 5.065 mAh che supporta la ricarica rapida da 67 W.

