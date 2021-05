Il GM di Redmi ha appena rivelato il suo piano per rendere popolari i telefoni da gioco con la conveniente versione di gioco del K40. Di fatto, il direttore generale del marchio Lu Weibing ha fornito il suo punto di vista sulla mancanza di accettazione degli smartphone da gioco, sottolineando che la società è ben preparata a generare una maggiore popolarità dei gaming phone nel mercato. La dichiarazione del dirigente arriva subito dopo la presentazione del Redmi K40 Gaming Edition in Cina.

Il piano del dirigente di Redmi sui gaming phone

Il K40 Game Enhanced Edition è il primo smartphone da gioco di Xiaomi al di fuori del marchio BlackShark. La società si aspetta di catturare l’appeal dei suoi clienti grazie alle sue impressionanti caratteristiche di gioco e al prezzo super conveniente. Liu Weibing ha rivelato che Redmi ha deciso di entrare nel mercato degli gaming phone proprio a causa della scarsa popolarità della suddetta categoria di device.

Il telefono da gioco di Redmi è il modello più economico presente in circolazione poiché i telefoni da gioco sono per la maggior parte dei prodotti costosi. Weibing ha attribuito il prezzo premium al maggior costo di produzione dei terminal . D’altronde, per ottenere un processore appropriato, uno schermo decente, una memoria e altri aspetti nello spettro di produzione e marketing c’è necessita di rendere il costo dei telefoni generalmente esorbitante.

La versione K40 Game Enhanced vende per circa 2000 yuan (~ $ 310), rendendolo di gran lunga il terminale da gioco o più economico tra i marchi popolari in circolazione. Il telefono è stato esaurito in un minuto durante la sua prima vendita oggi in Cina. Si prevede che l’accettazione data all’edizione K40 Gaming in Cina venga replicata in altri paesi dove nelle prossime settimane avverrà il rollout del modello o delle sue varianti. Si ipotizza che verrà lanciato come POCO F3 GT in India e in Europa (forse).

Il Redmi K40 presenta un form factor impressionante e ha un peso relativamente inferiore rispetto ai suoi concorrenti come ASUS ROG Phone 5 e Nubia Red Magic 5. È, quindi, più leggero e più sottile dei suoi attuali concorrenti ed è un giusto riflesso del ricerca e impegno innovativo messo in campo da Xiaomi nella progettazione e produzione del gadget. La società punta a vendere fino a 1,7 milioni di unità di K40 Gaming Enhanced Edition solo in Cina e i primi risultati indicano che le prospettive per il modello rimangono favorevoli.

Il direttore generale di Redmi ha anche osservato che la divulgazione degli smartphone da gioco potrebbe essere un compito difficile, ma l’azienda è pronta a tuffarsi in questo compito.

