I risultati relativi alla prima vendita di Redmi K40 Gaming Edition sono spaziali: si parla di oltre 100.000 unità vendute in un solo minuto. Di fatto, per chi non lo sapesse, il primo smartphone da gioco del sub branb di casa Xiaomi è stato annunciato lunedì. Come promesso, l’apertura degli ordini è stata effettuata poche ore fa in Cina alle 10:00 (ora locale). Pochi minuti dopo essere reso disponibile per la vendita, l’azienda si è rivolta a Weibo per rivelare di aver venduto oltre 100.000 unità dello smartphone in un minuto.

Redmi K40 Gaming Edition: SOLD OUT in poco

MyDrivers ha riferito che dalle scorse ore era in vendita anche l’edizione speciale Bruce Lee del telefono da gioco. Il dispositivo è disponibile in un caratteristico schema di colore giallo e offre agli utenti 12 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata. Al prezzo di 2.799 Yuan (~ $ 339), è disponibile in una confezione diversa, inclusi alcuni accessori speciali.

La Redmi K40 Gaming Edition ha un prezzo di 1.999 Yuan (~ $ 309) per l’edizione di archiviazione da 6 GB di RAM + 128 GB e costa 2.199 Yuan (~ $ 340) per la versione di archiviazione da 8 GB di RAM + 128 GB. Le varianti di 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione e 12 GB di RAM + 256 GB di archiviazione hanno lo stesso prezzo di 2.399 Yuan (~ $ 371). Il modello di punta con 12 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione costa 2.699 Yuan (~ $ 417).

Specifiche Redmi K40 Gaming Edition

Il terminale è dotato di uno schermo AMOLED da 6,67 pollici che offre una risoluzione Full HD +, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una frequenza di campionamento tattile di 480 Hz. È supportato da una batteria da 5.065 mAh che supporta la ricarica da 67 W. È alimentato dal chipset Dimensity 1200.

Le altre funzionalità disponibili sul dispositivo includono la RAM LPDDR4x, l’archiviazione UFS 3.1, i doppi altoparlanti alimentati da JBL, un enorme sistema di raffreddamento a liquido VC, un motore X-lineare per le vibrazioni del gioco e pulsanti meccanici da gioco sulla spalla.

Corre voce che la Redmi K40 Gaming Edition sarà rinominata POCO F3 GT in India e nei mercati internazionali; staremo a vedere.

Xiaomi

Smartphone