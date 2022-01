Redmi come Samsung: arriva un telefono dopo l'altro

Un telefono Redmi, che è stato individuato con il numero di modello 2201116SC sul portale per la certificazione 3C, ha recentemente ottenuto l'approvazione dell'ente cines TENAA. Non sono presenti le specifiche tecniche e le immagini del dispositivo, ma la sua apparizione sul portale è un buon segno del fatto che il suo lancio in Cina potrebbe essere vicino. Il recente post di Weibo del noto tipster WHY LAB ha rivelato le sue specifiche chiave.

Cosa sappiamo del nuovo midrange di casa Redmi?

Il nome commerciale definitivo del device con numero 2201116SC non è ancora noto. Si ritiene che la sua edizione globale disporrà di un numero di modello 2201116SG. La sua variante indiana ha un numero di modello 2201116SI, mentre è probabile che il suo modello giapponese abbia un numero di modello 2201116SR.

Il sito FCC ha rivelato che potrebbe essere fornito con MIUI 13 basata su Android 12 e modulo per i pagamenti NFC. La variante cinese del dispositivo è stata avvistata sul 3C con un caricatore da 67W. Secondo l'insider, il modello cinese sarà caratterizzato da uno schrmo con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un design perforato. Sarà alimentato da una batteria da 5.000 mAh. La fuga di notizie afferma che esiste un'alta probabilità che il dispositivo possa essere dotato della piattaforma mobile Snapdragon 690 di Qualcomm.

Altre perdite apparse in passato hanno affermato che la configurazione della camera posteriore del dispositivo potrebbe essere caratterizzata da un obiettivo principale Samsung HM2 da 108 megapixel o da un Samsung GW3 da 64 megapixel. Potrebbe essere assistito da uno snapper ultrawide Sony IMX355 da 8 megapixel, una fotocamera macro OmniVision OV02A da 2 megapixel e un assistente di profondità da 2 megapixel.

C'è la possibilità che questo dispositivo possa essere il Redmi Note 11 Pro 5G, che dovrebbe diventare ufficiale il 26 gennaio nei mercati globali. Un recente leak ha rivelato molte informazioni sul dispositivo ma non ha mai menzionato il suo processore. Tuttavia, ora si può dire che potrebbe arrivare con Snapdragon 690 a bordo. È probabile che alcuni mercati ricevano lo stesso telefono con il moniker POCO X4 NFC / POCO X4.