Redmi Buds 4, offerta clamorosa: il prezzo crolla da 69,99 ad appena 25,50 euro

Questa offerta di Amazon non te la puoi proprio perdere. Gli auricolari Xiaomi Redmi Buds 4 sono sempre stati sinonimo di grandi prestazioni audio ad un prezzo competitivo, ma con questa offerta sono praticamente regalati. Il prezzo è appena andato in frantumi: da 69,99 ad appena 25,50 euro, grazie ad un clamoroso sconto del 64%.

Ne vale la pena? Decisamente: sono degli ottimi auricolari in bilico tra fascia media ed entry-level, con tante caratteristiche che li rendono perfetti per chi cerca un’ottima qualità senza per questo dover spendere centinaia di euro.

I Redmi Buds 4 presentano un design compatto e leggero, con ogni auricolare che pesa solo 4,4 grammi. Sono dotati di cuscinetti in silicone che garantiscono una vestibilità confortevole e sicura, ideale per l’uso quotidiano. La custodia di ricarica, di dimensioni ridotte, è facile da trasportare e offre un design elegante e resistente.

Gli auricolari sono equipaggiati con driver dinamici da 10 mm che offrono un suono bilanciato e chiaro, con bassi profondi e alti nitidi. La cancellazione attiva del rumore (ANC) intelligente può ridurre il rumore fino a 35dB, migliorando significativamente l’esperienza d’ascolto in ambienti rumorosi.

La modalità trasparenza è altrettanto impressionante, permettendo di ascoltare l’ambiente circostante senza dover rimuovere gli auricolari. Esatto: ANC e modalità trasparenza, in un paio di auricolari che già al lancio costavano 70€.

Le Redmi Buds 4 offrono un’ottima durata della batteria, con fino a 6 ore di riproduzione continua con ANC disattivato e fino a 4 ore con ANC attivato. La custodia di ricarica estende l’autonomia totale fino a 30 ore senza ANC e 20 ore con ANC. Nel complesso, un dato più che ottimo. Redmi, ancora una volta, si è superata: non perdere questa offerta e acquistali subito ad un prezzo stracciato!