Redmi Buds 4 Active: scopri come averli a 18€ su eBay

Cerchi ottimi auricolari a un prezzo stracciato? Oggi gli Xiaomi Redmi Buds 4 Active sono in super offerta su eBay! Cosa stai aspettando? Mettili in carrello e pagali solamente 18€, invece di 29,99€. Una fantastica opportunità per te! Come sfruttarla?

Semplice, una volta aggiunti al carrello, devi inserire il Coupon MENO10ESTATE per ottenere un extra sconto del 10%. La sezione Codici Sconto la trovi alla pagina dedicata al metodo di pagamento. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo.

Redmi Buds 4 Active: auricolari perfetti per questo prezzo

Gli Xiaomi Redmi Buds 4 Active sono auricolari perfetti a questo prezzaccio. Acquistali subito a soli 18€ su eBay! Dotati di tecnologia Bluetooth 5.3 assicurano una connessione avanzata e stabile. Tra l’altro, con connettività Google Fast Pair si abbinano in un attimo e si connettono autonomamente.

Il driver dinamico da 12 mm garantisce un suono profondo con bassi potenti e alti cristallini. Insomma, un vero e proprio gioiellino in grado di immergerti in ciò che stai ascoltando.

La pratica custodia di ricarica mantiene questi auricolari sempre pronti all’uso e offre fino a 28 ore di ascolto totali. La loro forma ergonomica li rende comodissimi indossati nelle tue orecchie. Acquistali immediatamente a soli 18€ con MENO10ESTATE.